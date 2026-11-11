Nach Tod von Lisa (13†): Tatverdächtiger stirbt im Krankenhaus

Nach dem gewaltsamen Tod der 13-jährigen Lisa aus Berlin gibt es eine weitere dramatische Entwicklung: Der Tatverdächtige ist inzwischen tot. Das Mädchen war fünf Tage lang vermisst worden, ehe ihre Leiche in einem leerstehenden Haus in Brandenburg entdeckt wurde. Vieles rund um das Verbrechen ist weiterhin ungeklärt.

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Lisa T. verschwand am Dienstag, dem 3. November, in Berlin-Marzahn. Sie verließ ihre Wohnung um 7.17 Uhr und wollte zehn Minuten später den Bus 197 nehmen, um zur Schule zu fahren. Dort kam sie jedoch nie an. Auch der Kontakt zu einer Freundin brach kurz nach ihrem Verschwinden ab.

Am Sonntag, dem 8. November, entdeckte die Polizei schließlich ihre Leiche in einem leerstehenden Haus in Altglietzen im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg. Der Fundort liegt mehr als 50 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt und nahe der polnischen Grenze. Laut Medienberichten war die 13-Jährige gefesselt. Ihre Identität wurde forensisch bestätigt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass Lisa ein Zufallsopfer gewesen sein könnte. Das Mädchen aus Berlin-Marzahn war tot in Brandenburg gefunden worden. Die genauen Hintergründe der Tat sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Tatverdächtiger zunächst schwer verletzt

Neben der Leiche wurde ein schwer verletzter Mann gefunden. Bei ihm handelte es sich um einen 22-jährigen Deutschen, der unter Tatverdacht stand. Er wurde nach dem Polizeieinsatz in ein Krankenhaus gebracht und befand sich zunächst in kritischem Zustand. Inzwischen ist der Verdächtige tot.

Nach bisherigen Ermittlungen gibt es keine Hinweise darauf, dass Lisa und der Mann einander kannten. Auch Anhaltspunkte für mögliche Mittäter lagen zunächst nicht vor.

Todesursache weiterhin ungeklärt

Warum Lisa sterben musste und was genau in dem leerstehenden Haus geschah, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Auch ob ein Sexualdelikt vorliegt, war zunächst nicht geklärt. Laut bisherigen Medienberichten wies das Mädchen keine Schussverletzungen auf.

Die Polizei hatte nach Lisas Verschwinden mit einem Großaufgebot nach der Schülerin gesucht. Hunderte Einsatzkräfte, Spürhunde und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Die Suche konzentrierte sich unter anderem auf Berlin-Marzahn und die Umgebung.

Mit dem Tod des Tatverdächtigen bleiben zentrale Fragen des Falls offen. Die Ermittler müssen nun klären, wie Lisa an den weit entfernten Fundort gelangte und was sich vor ihrem Tod ereignet hat.