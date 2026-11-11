Mutter angezeigt
12-Jähriger als Böller-Dealer geschnappt
OÖ. Da ein Zwölfjähriger aus dem Bezirk Rohrbach Feuerwerkskörper an Schulkollegen verkauft haben soll und dabei erwischt bzw. verpfiffen wurde, statteten Polizisten Dienstagabend dem Buben daheim einen Besuch ab. Dabei stießen sie im Zimmer des Teenies auf einen Karton, der die Geschäftsbasis des mutmaßlichen Böller-Dealers beinhaltete.
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Kleinlaut öffnete er die Kiste, in der sich 172 Stück diverser Knallkörper und Raketen befanden, die meisten der vorgefundenen Pyrotechnik-Artikel dürfen erst mit 16 oder 18 Jahren besessen werden, manche erfordern einen Sachkundenachweis. Die 41-Jährige hatte die gerade für Kinderhände höchst gefährlichen Kracher in Tschechien gekauft und ihrem Sohn gegeben, so die Polizei. Die Mühlviertlerin wurde angezeigt.
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