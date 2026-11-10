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Fingerabruck-Scan

Neues Polizei-Handy durchleutet dich in Sekunden

Phillip Platzer
von
Ein Polizist scannt mit einem Smartphone die Finger einer Person zur Fingerabdruckerfassung.
© APA/MAX SLOVENCIK
Exekutivkräfte in ganz Österreich greifen bei Personenüberprüfungen auf moderne Technik zurück: Mit Handscannern lassen sich Identitäten direkt vor Ort feststellen.
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Am Dienstag machten sich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und die Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) bei einer Schwerpunktaktion am Hauptbahnhof Salzburg ein Bild von den Geräten.

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Die Handgeräte sind seit Mitte Oktober im gesamten Bundesgebiet verfügbar. Sie wurden vom Bundeskriminalamt zusammen mit dem Austrian Institute of Technology (AIT) entworfen. Polizeikräfte nehmen damit Fingerabdrücke unmittelbar vor Ort auf und vergleichen diese mit gespeicherten Daten. Das Ziel ist es, Personalien schneller zu klären sowie gesuchte Personen oder Wiederholungstäter rascher zu identifizieren. Innerhalb der Landespolizeidirektion Salzburg haben laut Innenministerium sämtliche 2.096 Exekutivbediensteten Zugriff auf die neue Technologie.

Kontrollen an wichtigen Knotenpunkten

Im Fokus des Einsatzes am Salzburger Hauptbahnhof standen die Bekämpfung von Schlepperkriminalität sowie unrechtmäßiger Migration. Innenminister Karner kündigte an, dass entsprechende Kontrollaktionen an bedeutenden Verkehrsknotenpunkten weitergeführt werden. Die Handgeräte unterstützen dabei die Arbeit der Fremdenpolizei.

Ebenso bleibt das Areal rund um den Bahnhof ein wichtiger Schwerpunkt der exekutiven Arbeit. Landeshauptfrau Edtstadler verwies in diesem Zusammenhang auf die geplante städtebauliche Aufwertung der Umgebung durch das neue Landesdienstleistungszentrum (LDZ). In diesem Gebäudekomplex werden etwa 1.400 Angestellte tätig sein. Zuzüglich wird die Anzahl der Personen steigen, die das Haus wegen Behördenwegen aufsuchen, was auch das Sicherheitsgefühl auf dem Bahnhofsvorplatz stärken könne.

Zahlen des Innenministeriums genannt

Laut Karner sei der Rückgang unrechtmäßiger Migration auf ein Maßnahmenpaket zurückzuführen. Dieses umfasst Grenzsicherungen sowie gezielte Überprüfungen an Verkehrsknotenpunkten.

Als Beispiel führte der Innenminister das Burgenland an: Während in der Kalenderwoche 41 des Jahres 2022 dort noch rund 3.700 Personen nach unrechtmäßiger Einreise aufgegriffen wurden, verzeichnete man in der vergangenen Woche im gesamten Bundesland lediglich einen einzigen Aufgriff. Diese Daten basieren auf den Angaben des Innenministeriums; eine detailliertere Aufschlüsselung oder eine unabhängige Einordnung dieser Entwicklung ist in der Aussendung nicht enthalten.

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