Keine Sonne
Grau in grau! Dauerregen bleibt hartnäckig
Aktuell dominieren dichte Wolken und Nebelfelder. Im Süden bleibt es derweil weitgehend trocken, wobei größere Sonnenfenster auch dort eine Ausnahme bleiben.
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Winterlich in den Bergen
Schnee ist vorerst ausschließlich in höheren Lagen ein Thema. Die Schneefallgrenze bewegt sich meist zwischen 1800 und 2400 Metern. Der anfangs teils lebhafte Südwind in den Alpen flaut im Laufe des Tages schrittweise ab.
Milde Temperaturen im Land
Österreichweit klettern die Höchstwerte auf sechs bis 14 Grad. Am mildesten zeigt sich das Thermometer dabei im Rheintal sowie in der südlichen Steiermark.
Aussichten für Mittwoch
Am Mittwoch setzt sich das wechselhafte Wetter fort. Nebel und Wolken prägen das Bild, wobei besonders im Norden stellenweise mit weiterem Regen zu rechnen ist. Zwischendurch zeigt sich aber auch dort kurz die Sonne.
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