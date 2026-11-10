Grau in grau! Dauerregen bleibt hartnäckig

Österreich zeigt sich von seiner trüben Seite. Dichte Wolken, Nebelfelder und wiederholter Regen bestimmen das Wettergeschehen, während sich die Sonne nur selten zeigt.

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Aktuell dominieren dichte Wolken und Nebelfelder. Im Süden bleibt es derweil weitgehend trocken, wobei größere Sonnenfenster auch dort eine Ausnahme bleiben.

Winterlich in den Bergen

Schnee ist vorerst ausschließlich in höheren Lagen ein Thema. Die Schneefallgrenze bewegt sich meist zwischen 1800 und 2400 Metern. Der anfangs teils lebhafte Südwind in den Alpen flaut im Laufe des Tages schrittweise ab.

Milde Temperaturen im Land

Österreichweit klettern die Höchstwerte auf sechs bis 14 Grad. Am mildesten zeigt sich das Thermometer dabei im Rheintal sowie in der südlichen Steiermark.

Aussichten für Mittwoch

Am Mittwoch setzt sich das wechselhafte Wetter fort. Nebel und Wolken prägen das Bild, wobei besonders im Norden stellenweise mit weiterem Regen zu rechnen ist. Zwischendurch zeigt sich aber auch dort kurz die Sonne.