Dichter Nebel
Gleitschirm- Pilotin bleibt in 15 Meter Höhe hängen
Glück im Unglück hatte eine Gleitschirmpilotin am Sonntag im Zillertal. Bei einem Flug vom Wiedersberger Horn geriet die 35-jährige Österreicherin in Schwierigkeiten und musste eine Notlandung versuchen. Statt auf einer Wiese landete sie schließlich in einer Baumkrone.
Nebel zwang sie zur Notlandung
Die Frau war am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr gemeinsam mit ihrem Partner vom 2.127 Meter hohen Wiedersberger Horn in Richtung Alpbachtal gestartet. Doch schlechte Thermik und dichter Nebel machten den Flug zunehmend gefährlich. Die Pilotin änderte deshalb ihren Kurs und versuchte auf einer südlich gelegenen Wiese auf rund 1.850 Metern Höhe notzulanden. Dabei verfing sich ihr Gleitschirm in einem Baum.
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In rund 15 Metern Höhe hing die 35-Jährige schließlich fest. Die Bergrettung Kaltenbach rückte mit zehn Einsatzkräften an und konnte die Frau aus ihrer misslichen Lage befreien. Die gute Nachricht: Die Pilotin blieb bei dem Zwischenfall völlig unverletzt. Damit endete der gefährliche Flug trotz der dramatischen Situation glimpflich.
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