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Im 5. Stock

"Fake"-Polizist auf Terrasse: Ehepaar schlug Alarm

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© Getty Images
Der Unbekannte hämmerte gegen die Terrassentür im fünften Stock.
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Wien. Großer Schock für ein Ehepaar in Wien-Margareten, das in einer Dachterrassen-Wohnung im 5. Stock wohnt: Ein fremder Mann tauchte am Montagabend plötzlich auf der Terrasse auf und hämmerte gegen die Tür. Dabei gab er sich offenbar als Polizist aus. Der Einsatz endete mit einer Festnahme.

Lautstarkes Klopfen an Terrassentür

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.10 Uhr.  Die 53-jährige Bewohnerin und ihr 68-jähriger Ehemann bemerkten den Mann, als er lautstark gegen die Glastür klopfte und die Frau forderte, ihn hereinzulassen, er sei nämlich ein Polizist. Der Ehemann reagierte richtig und alarmierte den "echten" Polizeinotruf.

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WEGA greift auf Terrasse zu

Kurz darauf rückten Beamte der Sondereinheit WEGA an. Sie trafen den Verdächtigen noch auf der Terrasse an und nahmen ihn fest. Bei dem Mann handelt es sich um einen 39-jährigen Österreicher. Gegenüber den Polizisten machte er teilweise wirre und zusammenhanglose Angaben.

Der Verdächtige befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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