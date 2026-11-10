Hahn angenagelt: 1000 Euro Belohnung für Hinweis

Der Unbekannte war in einen Hühnerstall eingedrungen.

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Ein besonders brutaler Fall von Tierquälerei erschüttert die Oststeiermark: Ein Unbekannter ist in einen Hühnerstall in Fladnitz im Raabtal (Bezirk Südoststeiermark) eingedrungen und hat dort einen Hahn auf grausame Weise getötet. Jetzt schaltet sich der Tierschutz ein und setzt eine Belohnung aus.

Schock-Tat in Hühnerstall

Der Täter soll das Tier an eine Hühnerstange genagelt haben. Besonders erschreckend: Bereits vor rund einem Jahr wurde auf demselben Anwesen eine Henne auf ähnliche Weise misshandelt und getötet. Die Betroffenen fühlen sich durch die wiederholten Vorfälle bedroht.

Anzeige bei Staatsanwaltschaft

Tierschutz Austria, der Wiener Tierschutzverein, hat Anzeige gegen unbekannte Täter bei der Staatsanwaltschaft Graz eingebracht. Im Raum stehen unter anderem der Verdacht der Tierquälerei, Sachbeschädigung und gefährlichen Drohung. Zusätzlich wurde ein Kopfgeld von 1.000 Euro für Hinweise ausgesetzt. Ausbezahlt wird die Summe allerdings erst bei einer rechtskräftigen Verurteilung.

Polizei bittet um Hinweise

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Informationen zum Täter liefern kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Kirchberg an der Raab unter 059133/6125 melden. Die Ermittlungen laufen. Der Tierschutzverein hofft nun auf entscheidende Hinweise, damit der Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden kann.