Post in der Früh überfallen: Räuber gefasst

Der Täter bedrohte die Angestellten mit einem waffenähnlichen Gegenstand.

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Bgl/NÖ. Aufregung im Nordburgenland: Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagmorgen eine Postfiliale in Neufeld an der Leitha überfallen und Bargeld erbeutet. Doch die Flucht dauerte offenbar nicht lange: Wenig später klickten für einen Verdächtigen die Handschellen.

Täter bedrohte Mitarbeiter

Kurz nach 8 Uhr betrat der Mann die Filiale im Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Mit einem waffenähnlichen Gegenstand forderte er Bargeld und ergriff anschließend die Flucht. Wie hoch die erbeutete Summe ist, war zunächst nicht bekannt.

Großfahndung nach dem Überfall

Die Polizei löste umgehend eine Alarmfahndung aus. Zahlreiche Einsatzkräfte suchten im Bezirk Eisenstadt-Umgebung und im angrenzenden Niederösterreich nach dem Flüchtigen. Auch der Grenzübergang Klingenbach wurde in die Fahndungsmaßnahmen einbezogen. Wenig später dürfte der Verdächtige schließlich in Siegendorf gefasst worden sein.