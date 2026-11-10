Linienbus kracht in Auto: Mehrere Verletzte

Der Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

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Schwerer Unfall in Tirol: Der Linienbus 508 ist am Montagnachmittag auf der Tiroler Straße (B171) in Thaur (Bezirk Innsbruck-Land) in einen roten Kombi geknallt. Dabei wurden vier Personen, darunter zwei Kinder, verletzt.

Der 36-jährige Autofahrer musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Ein ebenfalls 36 Jahre alter Buslenker dürfte die Situation zu spät bemerkt haben und prallte mit dem Linienbus gegen das Heck des Autos. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden der Pkw-Lenker und seine beiden mitfahrenden Kinder verletzt.

Auch der rote Kombi wurde schwer beschädigt. © ZOOM.TIROL

Kinder ins Spital gebracht

Die verletzten Kinder im Alter von acht und zehn Jahren sowie der Autofahrer wurden von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Auch der Busfahrer benötigte medizinische Versorgung und suchte selbstständig einen Arzt auf. Die acht Fahrgäste im Linienbus kamen hingegen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt.