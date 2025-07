Tragischer Tod von Felix Baumgartner: Jetzt spricht Mihaela Schwartzenberg

Seit elf Jahren waren Felix Baumgartner und die rumänische TV-Moderatorin Mihaela Schwartzenberg ein Paar, am Donnerstag folgte die Tragödie in Italien. Nun hat die Trauernde sich erstmals zu Wort gemeldet.

Wenige Stunden vor dem Todes-Flug teilte Felix Baumgartner über Instagram noch ein Bild seiner Mihaela.

Berühmte Moderatorin

"Liebe meines Lebens" stand dort geschrieben. Da wusste noch niemand, dass kurze Zeit später für die 55-jährige TV-Moderatorin aus Rumänien nichts mehr sein wird, wie es mal war.

Ihr Felix kam bei einem Paraglide-Unfall mit erst 56 Jahren auf tragische Art und Weise ums Leben. Vor elf Jahren hatten sie den ersten gemeinsamen Auftritt, seitdem wich sie ihm nicht mehr von der Seite. Nun nahm sie mit einem rührenden Instagram-Post Abschied.

Bewegende Worte

Die große Liebe

Sie schrieb: "My words are not coming out now. But I am grateful to yours…Felix, you were so loved…. We were LOVE…" Dazu postete sie mehrere gemeinsame Bilder.