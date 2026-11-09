300 Liter Regen - Italientief streift Österreich

Ein kräftiges Italientief sorgt ab Dienstag für wechselhaftes Wetter in Österreich. Während an der Adria enorme Regenmengen drohen, sinkt hierzulande die Schneefallgrenze deutlich ab.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein Tief über Norditalien beeinflusst in den kommenden Tagen das Wetter in Österreich. Wie "WetterOnline Austria" auf seiner Facebook-Seite berichtet, braut sich ein kräftiges Italientief zusammen. Ab Dienstag wird es an der Alpennordseite wechselhafter und zeitweise nass. Am Donnerstag bringt ein Tief über Norditalien viel Regen an die Alpensüdseite. Während Österreich noch glimpflich davonkommt, drohen in Oberitalien und an der Adria enorme Regenmengen. An der kroatischen Küste sind sogar über 300 Liter Regen pro Quadratmeter möglich, zudem wird es stürmisch.

Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Wolken und zeitweiser Regen

Der Wetterdienst "GeoSphere Austria" gibt konkrete Einblicke in die Wetterprognose für Österreich. Am Dienstag startet der Tag verbreitet trüb. Im Süden bleibt es jedoch vielerorts trocken, sonst regnet es vor allem am Vormittag zeitweise, am meisten im nördlichen Alpenvorland. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 2.000 und 2.500 Meter Seehöhe. Am Nachmittag lockert es im Süden und Westen etwas auf und die Sonne zeigt sich dort zeitweise. Sonst bleibt es trüb, im Norden und Osten aber oft schon trocken. Der Wind weht nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen bei 0 bis 7 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 5 bis 12 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

Sonne und Wolkenfelder wechseln

Am Mittwoch ziehen mit westlicher Höhenströmung Wolkenfelder über das Land, gebietsweise gibt es auch Hochnebelfelder. Im Norden und Osten überwiegen meist ganztägig die Wolken und im Norden regnet es zeitweise. Im Westen und Süden zeigt sich tagsüber zeitweise die Sonne, erst zum Abend hin ziehen von Westen erneut Wolken auf. Der Wind weht meist schwach, im Osten stellenweise mäßig aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen betragen minus 1 bis plus 6 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 5 bis 10 Grad, im Westen 11 bis 16 Grad.

Föhn und aufziehender Regen

Laut "GeoSphere Austria" übernimmt am Donnerstag zunächst ein Tief über Südfrankreich die Regie. Im Osten hält sich zäher Hochnebel, sonst beginnt der Tag teils sonnig. Ab dem Vormittag zieht es von Südwesten her zu und leicht zu regnen an. Bis zum Abend erfasst der Regen weite Teile des Landes. Entlang des Alpenhauptkamms kommt lebhafter Südföhn auf. Nach 1 bis 7 Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf 8 bis 15 Grad.

Freitag: Dichtes Grau und drastischer Kälteeinbruch

Ein Tief über Norditalien bringt ganz Österreich flächendeckenden Niederschlag mit Schwerpunkt im Süden und Südosten während der zweiten Tageshälfte. Gleichzeitig kühlt es stark ab: Die Schneefallgrenze sinkt von Norden her im Tagesverlauf auf 600 bis 800 Meter, im Süden abends auf unter 1.000 Meter. An der Alpennordseite frischt der Nordwestwind kräftig auf. Die Temperaturen bewegen sich morgens zwischen 2 und 10 Grad und erreichen tagsüber 7 bis 12 Grad.