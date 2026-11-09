Laut Experten: Diese Bauernregel für den 11.11. macht Sinn

Es gibt viele Bauernregel rund um den 11. November - ob Nebel oder Sonnenschein, dieser Tag soll den Winter bestimmen. Doch nur die "Gänseregel" soll tatsächlich etwas Sinn ergeben.

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Wie wird der Winter? Das fragen sich derzeit nicht nur jene Österreicher, die rund um Weihnachten einen Ski-Urlaub planen. Kommt genug Schnee? Oder bringt die Erderwärmung doch früheres Tauwetter.

Rund um den 11. November - Faschingsstart in Österreich und traditionell das Martinifest - gibt es besonders viele Bauernregeln, die eine Prognose für den Winter versprechen. Laut Meteorologen sind sie aber oft sehr widersprüchlich.

Meteorologe: 67 Prozent der Regeln treffen zu

Wie wird das Wetter zu Weihnachten? © Getty Images

Tatsächlich sollen die Regeln eine Trefferquote von 67 Prozent hab - das ergab zumindest eine Analyse des Meteorologeb Horst Malberg von der Freien Universität Berlin, berichtet focus.de.

Denn: Oft beruhen sie auf eine Wetterlage, die meist mehrere Tage bestehen bleibt - für den ganzen Winter sind Bauernregeln allerdings weniger aussagekräftig.

Gänseregel bringt "Christkind im Schmutze"

Fragt man die Experten ist eine Regel am ehesten nachvollziehbar: Die - wie soll es anders sein - Gänseregel. Und die geht so: "Wenn die Martinsgänse auf dem Eise geh’n, muss das Christkind im Schmutze steh’n."

Sie bezieht sich auf ein Wetterphänomen, dass oft rund um Weihnachten zu beobachten ist. Der Wechsel von Kälte zu Tauwetter. Rund um Mitte Dezember strömen nach einem Kaltluftvorstoß milde Luftmassen vom Atlantik heran. Sie zehren, so der Deutsche Wetterdienst, die zuvor gefallene Schneedecke oft völlig auf - und dann steht das "Christkind im Schmutze".