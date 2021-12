Viele Wirte lassen ihre Lokale zu

Hunderte Wirte sperren ihre Lokale zu Weihnachten und Silvester nicht auf.

Wien. Viele Unternehmer, die bereits am 17. oder am 20. Dezember (in Wien) ihre Lokale wieder öffnen dürften, lassen ihre Wirtshäuser und Beisln einfach zu: „Allein in Wien lassen einige hundert Cafés und Restaurants nach dem Lockdown zu“, sagt Spartensprecher Peter Dobcak. Auch befürchten viele Unternehmer ein „sehr mageres Silvestergeschäft“, sollte die 23-Uhr-Sperrstunde nicht für diese Feiernacht aufgehoben werden.



ÖSTERREICH hörte sich bei den Wirten um, das sagen sie:



