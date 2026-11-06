Alte Bauernregel verrät das Wetter bis Weihnachten

Kann ein einziger Novembertag verraten, wie das Wetter zu Weihnachten wird? Einer alten Bauernregel zufolge durchaus.

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Der 6. November gilt als Lostag des heiligen Leonhard. Die überlieferte Wetterweisheit lautet: "Wie’s Wetter an Lenardi ist, bleibt’s bis Weihnachten gewiss."

Die Aussage des Spruchs ist einfach: Wie sich das Wetter am Leonharditag präsentiert, so soll es auch in den kommenden Wochen bis zum Weihnachtsfest bleiben. Zeigt sich der 6. November freundlich, trocken und sonnig, verspricht die Bauernregel eine Fortsetzung dieser Witterung. Herrschen hingegen Nebel, Regen oder Kälte, soll auch die Zeit bis Weihnachten entsprechend unbeständig, nass oder winterlich ausfallen.

Wer war der heilige Leonhard?

Der heilige Leonhard von Limoges lebte der Überlieferung nach im 6. Jahrhundert. Er gilt als Schutzpatron der Bauern und des Viehs, insbesondere der Pferde. Sein Gedenktag am 6. November hat vor allem im Alpenraum eine lange Tradition. Bis heute erinnern die vielerorts veranstalteten Leonhardifahrten mit festlich geschmückten Pferden und Gespannen an den Heiligen.

© Getty Images/Westend61

Wie zuverlässig ist die Bauernregel?

Bauernregeln entstanden aus jahrhundertelangen Naturbeobachtungen und dienten früher als Orientierung für die Landwirtschaft. Der Leonharditag zählt dabei zu den sogenannten Lostagen, denen eine besondere Bedeutung für die weitere Wetterentwicklung zugeschrieben wurde.

Aus meteorologischer Sicht ist allerdings Vorsicht geboten: Ein einzelner Novembertag erlaubt keine verlässliche Aussage über das Wetter mehrere Wochen später. Einen wissenschaftlich nachgewiesenen Zusammenhang zwischen der Witterung am 6. November und dem Wetter zu Weihnachten gibt es nicht.

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Trotzdem bleibt die alte Bauernregel eine spannende Tradition. Und gerade wenn die Vorfreude auf Weihnachten wächst, richtet sich der Blick besonders gerne auf die Frage: Gibt es heuer weiße Weihnachten?