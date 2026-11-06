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See-Light-Night

Premiere für Lichter-Spektakel in der Seestadt

Niki Uzelac
von
Menschen zeichnen mit Lichtern Muster vor beleuchteten Wohnhäusern bei Abenddämmerung.
© Julia Beck
Rechtzeitig zum Beginn der dunklen Jahreszeit lädt die Seestadt Aspern zu einem gemeinsamen Fest des Lichts, wenn am 12. November erstmals die "SeeLightNight" begangen wird.
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Erstmals in der Geschichte der Seestadt Aspern steigt heuer die "SeeLightNight". Dabei wird am 20. November die Janis-Joplin-Promenade zum Treffpunkt für Familien, Nachbarn und schaulustige Besucher, um kreative Ideen rund um das Thema Licht im Mittelpunkt zu zelebrieren. Geboten wird ein buntes Programm mit Lichtinstallationen, Tanz, Musik und  Erlebnisstationen. Eine große Fassadenprojektion zeigt außerdem, was die Menschen in der Seestadt zum Leuchten bringt.

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Das Besondere daran: Die SeeLightNight wird von Menschen, Initiativen und Unternehmen aus der Seestadt mitgestaltet. Die "Highlights" reichen von leuchtenden Laternen und Hula-Hoop-Reifen über Schattentheater und Kinderballett bis hin zur großen Fassadenprojektion, wobei die Smartphones der Gäste Teil der Inszenierung werden. Das Bühnenprogramm läuft von 17 bis 20 Uhr - mitmachen, mitsingen und mittanzen ist ausdrücklich erwünscht. Auch die Buchhandlung Seeseiten beteiligt sich an dem Fest und hat bis 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt für alle Besucher ist kostenlos.

Kinder sehen sich bei Nacht ein Schattentheater mit Tier- und Menschenfiguren hinter einem Tuch an.
Schattentheater bei der SeeLightNight in der Seestadt. © Julia Beck

"Die SeeLightNight zeigt, was die Seestadt ausmacht: Menschen, die sich engagieren, ihre Ideen einbringen und gemeinsam mit uns etwas Besonderes schaffen. Aus vielen kleineren und größeren Beiträgen entsteht ein großes Fest, das die Vielfalt in der Seestadt sichtbar macht und zum Leuchten bringt", betont Ina Hahn, Leiterin des Festes.

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