Schluss mit der Gatsch-Kickerei am Roten Berg in Hietzing

Schluss mit Gatsch und wochenlangen Spielpausen. Am Roten Berg wird der Fußballplatz umfassend saniert. Ein neuer Untergrund soll dafür sorgen, dass künftig das ganze Jahr gekickt werden kann.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Fußballplatz im Bereich der Ratmannsdorfergasse am Roten Berg in Hietzing ist besonders bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Doch die intensive Nutzung hat immer wieder Spuren hinterlassen. Mehrmals im Jahr haben sich Unebenheiten im Boden gebildet, bei Regen wurde das Spielfeld rasch zur Gatschlandschaft. Das hat den Spielbetrieb teilweise wochenlang eingeschränkt oder sogar komplett verunmöglicht. Nun wird der Platz umfassend saniert und soll ab dem Frühjahr 2027 ganzjährig bespielbar sein.

Neuer Belag und geräuscharmer Ballfangzaun

Dafür wird zunächst der Untergrund befestigt und anschließend mit einem resedagrünen EPDM-Belag versehen. Die Spielfläche bleibt mit 20 mal 45 Metern und damit insgesamt 900 Quadratmetern genauso groß wie bisher. Weiterverwendet werden die beiden bestehenden Fußballtore, da sie noch in gutem Zustand sind und nur wenig Lärm verursachen. Neu errichtet wird hingegen ein geschlossenes, geräuscharmes Ballfanggitter mit zwei Eingangstoren. Damit sich auf dem Spielfeld bei Regen kein Wasser staut, wird es seitlich aufgefangen und über einen Versickerungsschacht in das umliegende Erdreich abgeleitet.

Alle Parteien unterstützen Sanierung

Möglich wird das Projekt durch eine Förderung der Stadt Wien, die 60 Prozent der Kosten übernimmt. Im Bezirk wird die Sanierung von allen fünf Parteien unterstützt. "Davon profitieren Kinder, Jugendliche und Erwachsene ebenso wie die Vereine, die den Platz nutzen", freut sich Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl (ÖVP). SPÖ-Klubobfrau Katharina Mayer-Egerer verweist auf den gemeinsamen Antrag zur Instandsetzung und die Bedeutung solcher Freizeiteinrichtungen für Hietzing.

Auch Grünen-Klubobmann Christopher Hetfleisch begrüßt das Projekt. "Investitionen in den Breitensport und Gesundheitsförderung sind langfristig gut angelegtes Geld in finanziell angespannter Budgetlage", betont er. Deutlicher formulieren es die NEOS. "Aus dem Gatsch wird endlich ein richtiger Ballspielkäfig", erklärt Klubobfrau Katharina Kainz. Für FPÖ-Bezirksrat Peter Herbst steht vor allem die Förderung des Jugendsports im Vordergrund. "Deshalb unterstützen wir den neuen Ballspielkäfig, der Platz für Bewegung, Spaß und gemeinsame sportliche Aktivitäten schafft", so Herbst.

Die Arbeiten sollen heuer noch so lange durchgeführt werden, wie es die Witterung zulässt. Ab Frühjahr 2027 soll der erneuerte Fußballplatz am Roten Berg wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen.