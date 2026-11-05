Riesenwerbung für GTA 6 sorgt in Wien für Aufsehen

Mitten in Wien machen zwei gigantische Werbeplakate auf das Videospiel GTA 6 aufmerksam. Während Fans dem Verkaufsstart entgegenfiebern, wird im Netz bereits über Urlaub, Krankenstände und Beziehungsstress gescherzt.

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Wer derzeit in der Gegend rund um den Karlsplatz unterwegs ist, kann sie kaum übersehen. Auf einer Hausfassade gegenüber der Wiener Secession prangen zwei riesige Plakate, die den bevorstehenden Verkaufsstart von 'Grand Theft Auto VI', besser bekannt als GTA 6, ankündigen. Die auffälligen Motive erstrecken sich über mehrere Stockwerke und sind schon von Weitem sichtbar.

Zu sehen sind die beiden Hauptfiguren Jason und Lucia, die für das neue Gangster-Abenteuer werben. Während auf der gegenüberliegenden Straßenseite die historische Secession mit ihrer goldenen Kuppel steht, bringen die riesigen, bunt beleuchteten GTA-Motive einen Hauch von Vice City nach Wien.

GTA 6 sorgt für Ausnahmezustand

Am 19. November soll das lange Warten endlich vorbei sein. Mehr als 13 Jahre nach GTA 5 bringt Rockstar Games den nächsten Teil seiner erfolgreichen Videospielreihe auf den Markt. Nach mehreren Verschiebungen fiebern Millionen Fans weltweit dem Verkaufsstart entgegen.

Wie groß die Vorfreude ist, zeigt sich längst auch abseits der Gaming-Szene. In sozialen Netzwerken kursieren unzählige Memes und Videos darüber, was ab dem 19. November passieren könnte. Von vorsorglich eingetragenen Urlaubstagen über plötzlich auftretende Krankenstände bis hin zu Männern, die für ihre Partnerinnen vorübergehend nicht mehr ansprechbar sind, ist alles dabei.

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Für manche Freundinnen und Ehefrauen könnte der Satz "Ich spiel nur noch fünf Minuten" damit bald wieder zum täglichen Begleiter werden. Und wer nach Feierabend auf gemeinsame Unternehmungen hofft, dürfte womöglich erst einmal gegen virtuelle Verfolgungsjagden und Banküberfälle antreten müssen.

Auf TikTok ging die Diskussion sogar noch einen Schritt weiter. Dort sorgten Videos für Aufsehen, in denen darüber gestritten wurde, ob romantische Interaktionen mit virtuellen Figuren im neuen GTA bereits als Fremdgehen gelten. Wie ernst die Aussagen gemeint waren, ist allerdings fraglich.

Jeder Fünfte will sich freinehmen

Mit gigantischen Plakaten wird in Wien für GTA 6 geworben. © TBauer

Dass hinter den Witzen durchaus ein wahrer Kern steckt, zeigt eine Untersuchung des US-Personaldienstleisters BambooHR. Laut einer Umfrage unter mehr als 1.500 amerikanischen Angestellten planen 18 Prozent, sich am Erscheinungstag von GTA 6 freizunehmen. Bei der Generation Z sind es sogar 32 Prozent. Auch die Zahl der Urlaubsanträge für den 19. November liegt in den USA bereits deutlich über dem Niveau vergleichbarer Tage in den Vorjahren. Ob es in Österreich zu einem ähnlichen Ansturm auf Urlaubstage kommt, ist nicht bekannt.

Das müssen Fans über GTA 6 wissen

Verkaufsstart: Donnerstag, 19. November

Plattformen: PlayStation 5 und Xbox Series X/S

PC-Version: Veröffentlichungstermin bislang nicht bekannt

Schauplatz: Vice City und der fiktive US-Bundesstaat Leonida

Preis: Standard 79,99 Euro, Ultimate 99,99 Euro

Während Spieler weltweit die Tage bis zum Start zählen, läuft auch die Werbemaschinerie auf Hochtouren. In Städten wie Berlin, München und Köln sind ebenfalls bereits riesige GTA-6-Plakate aufgetaucht. Auch in Wien ist die Kampagne längst angelaufen. Neben den riesigen Plakaten sind mittlerweile auch Doppeldecker-Sightseeing-Busse mit GTA-6-Motiven unterwegs. Bis zum 19. November bleiben noch genau zwei Wochen. Wer bis dahin einen gemeinsamen Abend mit seinem gamingbegeisterten Partner verbringen möchte, sollte die Gelegenheit vielleicht noch nutzen.