Aktuelle Umfrage: SPÖ ist wieder auf Rekord-Tiefstand

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Wechsel zu Marterbauer: Anfangs-Euphorie ist verpufft - FPÖ wieder bei 39 Prozent

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Das kleine Umfrage-Strohfeuerchen zugunsten der SPÖ nach dem Rücktritt von Parteichef Andreas Babler ist erloschen, die SPÖ sieht sich nach der Personalentscheidung zugunsten Markus Marterbauers in der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 (2.000 Befragte vom 23. Oktober bis 2. November, max Schwankung 2,2 Prozent) am Umfrage-Tiefpunkt.

Sonntagsfrage 5. November 2026 © oe24

Die SPÖ verliert konkret einen Prozentpunkt und fällt auf ihr absolutes Rekordtief von nur noch 14 Prozent (-1). Ein wesentlicher Faktor liegt am linken Rand: Die KPÖ hält sich stabil bei 4 Prozent (0) - sie kostet die Sozialdemokratie entscheidende Wählerstimmen.

Platz 1: Die FPÖ mit Herbert Kickl legt wieder um zwei Prozentpunkte zu und ist mit 39 Prozent wieder knapp an der 40er–Marke. Damit liegt die FPÖ fast doppelt so stark im Wählergunst-Vergleich wie die zweitplatzierte ÖVP, die bei 21 Prozent (0) stagniert.

Auf den weiteren Plätzen folgen die Grünen mit unveränderten 12 Prozent (0) auf Rang vier, dicht hinter der SPÖ. Die NEOS verharren unverändert bei 6 Prozent (0).

Müßig zu erwähnen, dass die Ampel-Koalition bei solchen Umfragewerten keine Mehrheit mehr hätte: Sie kommt aktuell nur noch auf 72 Sitze. Welche Partei würden Sie wählen? Babler mit Marterbauer. Starpix / A. Tuma Sonntagsfrage 5. November 2026 oe24 Kanzlerfrage 5. November 2026 oe24