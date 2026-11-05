Vor Handshake mit Roboter: Schrecksekunde für Kanzler

"Luca" tanzte etwas zu wild - es gab aber Happy End

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Es gehört zu jeder China-Reise wie die Sacher-Torte zu einem Wien-Trip. In Shanghai war zu Ehren von Kanzler Christian Stocker und der österreichischen Delegation eine Demonstration von humanoiden Robotern angesetzt - in diesem Fall eben bei der Firma Agibot.

"Tritt" in Richtung des Bundeskanzlers

Nun, Roboter Luca - knapp "1,70 Meter groß" - sorgte für eine Schrecksekunde - das weiße Ungetüm machte einige Tanzschritte und dabei auch abrupte Bewegungen in Richtung der österreichischen Delegation, die man schon als angedeuteten Tritt interpretieren kann.

Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bei einer Vorführung eines humanoiden Roboters der Firma Agibot. © APA/HARALD SCHNEIDER

Das Ganze hatte natürlich ein Happy End – am Schluss gab es einen Handshake mit dem Kanzler.

Treffen mit Staatspräsident Xi Jinping und Premier Li Qiang am Freitag

Den politischen Höhepunkt von Stockers Reise bilden die Gespräche mit Staatspräsident Xi Jinping und Premierminister Li Qiang, die für morgen Freitag in Peking angesetzt sind. Auf die Frage, ob er dabei auch Chinas Rolle als Unterstützer Russlands im Ukraine-Krieg thematisieren werde, betonte der Kanzler, dass er nicht hier sei, "um China zu belehren", sondern um die europäischen und österreichischen Interessen zu vertreten.