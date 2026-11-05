Bauer: "Sozialsystem Magnet für illegale Zuwanderung"

Die Sozialhilfe-NEU soll kommen, darauf hat sich die Bundesregierung in den Grundzügen geeinigt. Ministerin Bauer nimmt das zum Anlass, um ihren scharfen Kurs in Sachen Sozialhilfe und Zuwanderung zu unterstreichen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Eckpfeiler der von der Bundesregierung geplanten Reform der Sozialhilfe sind unter anderem:

Steigerung der Arbeitsbereitschaft,

Verpflichtung zu Integration,

und Sanktionen bei Verstößen,

außerdem sollen die Kinderrichtsätze neu gefasst werden.

Bei einer Pressekonferenz in Wien trat Ministerin Claudia Bauer (ÖVP) auf, Integrationsministerin Claudia Bauer unterstrich ihre Linie: "Viel zu lange war unser Sozialsystem ein Magnet für illegale Zuwanderung. Nirgendwo in Österreich sieht man die Auswirkungen so deutlich wie in Wien. Nur jeder fünfte Österreicher lebt in Wien, aber drei von vier Sozialhilfebeziehern. Gerade in Zeiten knapper Budgets können wir es uns nicht länger leisten, dass die Sozialhilfe falsche Anreize setzt, statt Menschen in Arbeit zu bringen."

""Wer arbeiten kann..."

Bauer erklärte auch ihre Sicht auf die Neuregelung: "Wer arbeiten kann, muss arbeiten. Wer sich nicht integrieren will, bekommt keine Sozialhilfe mehr. Und Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, bekommen sie auch."