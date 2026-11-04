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Ex-Berater in ZIB2

"Trump weiß selbst nicht, was er tun soll"

Aaron Brüstle
von
Ein Mann im Anzug spricht draußen in ein Mikrofon.
© APA/AFP/MANDEL NGAN
Donald Trump ist krachend gescheitert, weiß im Iran-Krieg nicht weiter und verliert jetzt seine Macht, sagt John Bolton,  Ex-US-Sicherheitsberater unter Trump in der ZIB2.
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Nach der krachenden Wahlniederlage für US-Präsident Donald Trump zerfällt die Basis von dessen Macht wie heiße Luft, sagt John R. Bolton, der eineinhalb Jahre bis Herbst 2019 Nationaler Sicherheitsberater für  Trump war.

Es sei eine gute Nachricht, wenn Trump Macht verliert, sagt der ehemalige US-Sicherheitsberater, der seit seinem Rücktritt ein erbitterter Kritiker von Trump geworden ist, den er als "nicht für das Präsidentenamt geeignet" bezeichnet.

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Ist der Iran-Krieg gescheitert? "Das kann man nicht sagen, aber Trump hat sein Ziel nie klar gemacht." Bolton sagt weiter: "Trump weiß selbst nicht, was er tun soll." Trump habe keinen Plan dafür, wie es im Iran weitergehen solle.

Ohrfeige für Trump

Dies sei der Beginn des Präsidentschaftswahlkampfes von JD Vance für 2028, kündigt Bolton an. Der Krieg ist schuld daran, dass wir verloren haben, sagte Vance - eine Ohrfeige für Trump.

Was wird aus dem Verhältnis USA und Israel

"Ich denke, die engen Beziehungen zwischen den USA und Israelwerden bestehen bleiben, aber es ist ein Problem für die Demokraten, wenn sie so weitermachen", sagt Bolton. "Denn im linken Flügel sind viele schlichtweg antisemitisch."

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