NEOS höhnen in Richtung FPÖ: „Kickls Freunde abgewählt“

Pinker Partei-General nennt die Blauen „Trump-Superfans“

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Die NEOS können ihre Schadenfreude über die Wahlschlappe der Trump-Republikaner in den USA nicht mehr verbergen und greifen die FPÖ an. „Kickls Freunde verlieren eine Wahl nach der anderen. Egal ob in Ungarn, Serbien oder jetzt in den USA - die Vorbilder und Verbündeten der FPÖ werden reihenweise abgewählt, weil die Menschen genug von den falschen Versprechen, den Fake News, der Spaltung und der Putin–Freundschaft haben“, höhnt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos.

„Während sich also mittlerweile sogar die Amerikanerinnen und Amerikaner von Donald Trump abwenden, bleiben die Trump-Superfans der FPÖ ihrem Freund Donald weiter treu. Die Blauen tolerieren damit auch hohe Spritpreise, sie bejubeln jenen Präsidenten, der Frieden predigt, aber Krieg führt, und sie stärken lieber ihren Freunden über dem Atlantik den Rücken, anstatt für ein starkes Österreich in einem souveränen und selbstbewussten Europa einzutreten“, so Hoyos weiter.

Kickl und Vilimsky schweigen bisher

Tatsächlich haben FPÖ-Spitzen wie Herbert Kickl und EU-Delegationsleiter Halard Vilimsky - er gilt als internationaler blauer Verbindungsmann zur Trump, aber auch zu Marine Le pen sowie zu anderen Parteien der extremen Rechten - bisher nicht Stellung zur krachenden Wahlniederlage der Republikaner genommen.