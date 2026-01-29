DARUM löschte Kim Kardashian Partyfotos mit Harry und Meghan

Nach der Geburtstagsparty von Kris Jenner im vergangenen November sorgte ein Detail für Spekulationen: Warum verschwanden kurz nach der Feier plötzlich sämtliche Fotos mit Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) von den Instagram-Profilen der Kardashians?

In einer Folge des Podcasts ihrer Schwester Khloé Kardashian (41), „Khloé in Wonder Land“, stellte Kim Kardashian klar: Hinter dem Entfernen der Fotos steckte weder ein Streit noch böse Absicht – sondern ein unglückliches Timing. Die opulente James-Bond-Mottoparty zum 70. Geburtstag von Kris Jenner fand an jenem Wochenende statt, an dem in Großbritannien und im Commonwealth der Remembrance Day begangen wird – ein Gedenktag zu Ehren gefallener Soldaten. "Es war eigentlich total harmlos", erklärte Kim. "Man sagte uns, es sei völlig okay, die Bilder zu posten."

Kurz nach der Veröffentlichung sei jedoch allen Beteiligten bewusst geworden, dass ausgelassene Partybilder – insbesondere Tanzszenen – am Vorabend der ernsten Gedenkzeremonie am Londoner Cenotaph problematisch wirken könnten. Zwar hätten Harry und Meghan am selben Abend auch die "Baby2Baby"-Charity-Gala besucht, doch Kim betonte einen entscheidenden Unterschied: "Die Charity-Gala war okay, aber Bilder, auf denen man feiert und auf der Tanzfläche tanzt, passten wohl nicht zum Gedenktag." Aus Respekt vor dem Anlass wurden die Fotos daher wieder gelöscht – darunter ein Bild von Kris Jenner mit dem Sussex-Paar sowie ein Selfie von Kim und Meghan.

Widersprüchliche Berichte

Kims Erklärung widerspricht teilweise früheren Medienberichten. Kurz nach der Party hatten Quellen aus dem Umfeld der Sussexes behauptet, Harry und Meghan hätten ausdrücklich keine Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos gegeben. Veranstaltungsinsider wiederum erklärten damals, es habe keinerlei entsprechende Formulare gegeben.

Mit Kims Statement scheint nun zumindest klar: Der Grund für das Verschwinden der Bilder war weniger ein Promi-Drama – als vielmehr eine Frage von Respekt und Sensibilität.