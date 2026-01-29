Alles zu oe24VIP
Andi Knoll
© Tischler

NIcht auf der Bühne

ESC-Aufreger: Wo ist Andi Knoll beim Song Contest?

29.01.26, 11:20
Teilen

Mit Victoria Swarovski und Michael Ostrowski stehen die Moderatoren für den Eurovision Song Contest in Wien fest - aber was macht eigentlich Andi Knoll?

Lang und hartnäckig hielten sich sie Gerüchte, dass Andi Knoll gemeinsam mit Victoria Swarovski den Song Contest moderieren würde. Jetzt ist es fix - Knoll ist nicht im Moderationsteam dabei. Anstelle von ihm ist es Schauspieler Michael Ostrowski, der vor einem Millionen-Publikum auf der Bühne stehen wird.

Swarovski und Ostrowski
© ORF/Thomas Ramstorfer

Knoll in gewohnter Manier

Auch bei der ORF-Pressekonferenz war Knoll nicht vor Ort und viele Fans des smarten ö3-Stars fragten sich, ob Andi komplett aus dem Programm gestrichen wurde. In einer Randnotiz bei der ORF-Presseaussendung wurde er dann doch noch erwähnt. "Man vereine mit Victoria Swarovski und Michael Ostrowski nun jedenfalls internationalen Glamour und österreichische Leichtigkeit und Charme. Zumindest in letztere Sparte fällt auch zweifelsohne Andi Knoll, der als ESC-Veteran auch für Wien 2026 den Kommentar und das Vorprogramm gestalten wird", so der ORF im Wortlaut.

Fans können somit aufatmen und auch wenn ihr Idol nicht auf der Bühne zu sehen sein wird, darf er dennoch einmal mehr mit seinem großartigen Humor das musikalische Großereignis kommentieren.

