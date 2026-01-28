Apple bringt Update für ein 13 Jahre altes Handy

Das iPhone 5s bekommt ein neues Update. Dadurch soll die Lebensdauer des 13 Jahre alten Handys verlängert werden.

Der Tech-Gigant Apple hat neben den neuen AirTags (2026) auch eine neue iOS-Version für die aktuellen iPhones veröffentlicht. Dank dem iOS 26.2.1 können die Geräte die neuen AirTags erkennen.

Ebenfalls bekommen überraschend zwei uralte iPhones ein Update. Vor 13 Jahren kam das iPhone 5s auf den Markt und war das erste Apple-Smartphone mit einem Fingerabdrucksensor. Nun erhält das Steinzeit-iPhone die iOS-Version 12.5.8.

Wichtiges Update

Für das iPhone 6 gibt es auch ein Update. Das Gerät aus dem Jahr 2014 hat nun iOS 15.8.6. Doch wieso bringt Apple für die beiden uralten Geräte noch Updates?

Damit soll die Lebensdauer der iPhones verlängert werden. Sie erhalten keine neuen Funktionen. Es wird beim Update nur das Zertifikat verlängert, wodurch wichtige Kernfunktionen wie iMessage, FaceTime und die Geräteaktivierung noch funktionieren.

Ohne die Zertifikatsverlängerung könnten die Geräte nicht mehr mit den Apple-Servern kommunizieren. Dank dem neuen Update können Besitzer die Geräte über den Jänner 2027 hinweg nutzen.