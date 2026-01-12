Enthüllt: SO viel verdient Apple-Chef im Tim Cook

Apple legt offen, wie viel seine Spitzenmanager verdienen. Die neuen Unterlagen zeigen ein Millionenpaket für CEO Tim Cook und hohe Vergütungen für weitere Führungskräfte.

Im Mittelpunkt steht CEO Tim Cook, der laut den Unterlagen für das Jahr 2025 auf eine Gesamtvergütung von rund 74,3 Millionen Dollar kommt. Apple betont, das sei leicht weniger als im Vorjahr. Die Angaben erfolgen im Vorfeld der für den 24. Februar angesetzten Aktionärsversammlung.

Tim Cook übernahm 2011 den Job vom schwer an Krebs erkrankten Apple-Gründer Steve Jobs († 56) © getty

Bausteine des Millionenpakets

Cooks Vergütung setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen: einem Grundgehalt von 3 Millionen Dollar, einem leistungsabhängigen Barbonus von 12 Millionen Dollar und Aktienzuteilungen im Wert von rund 57,5 Millionen Dollar. Auffällig ist zudem „all other compensation“ in Höhe von knapp 1,76 Millionen Dollar.

„Aus Gründen der Sicherheit und Effizienz"

Laut Unterlagen umfasst dieser Posten unter anderem Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge, Lebensversicherungsprämien, die Auszahlung nicht genommener Urlaubstage, Sicherheitskosten sowie die private Nutzung eines Firmenjets. Apple erklärt dazu: „Aus Gründen der Sicherheit und Effizienz verlangt der Verwaltungsrat, dass Herr Cook für alle geschäftlichen und privaten Reisen Privatflugzeuge nutzt.“

02.12.2022, USA, Washington: Tim Cook, CEO von Apple, kommt zum Staatsdinner das US-Präsident Biden zu Ehren des Staatsbesuchs von Frankreichs Präsidenten Macron im Weißen Haus ausrichtet. Foto: Susan Walsh/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Apple Chef Tim Cook / Credit: AP/Susan Walsh

Weitere Topmanager

Neben Cook nennt Apple weitere Führungskräfte im Rahmen der „Named Executive Officers“. Dazu zählen Finanzchef Kevan Parekh, Chefjuristin Kate Adams, Chief Operating Officer Sabih Khan, der frühere Finanzchef Luca Maestri sowie Deirdre O’Brien für Retail und Personal. Ihre Vergütungen liegen deutlich unter der von Cook, erreichen aber ebenfalls den zweistelligen Millionenbereich. Kate Adams, Sabih Khan und Deirdre O’Brien kommen demnach jeweils auf rund 27 Millionen Dollar. Auch bei ihnen machen Aktienzuteilungen den größten Anteil aus. Bonuszahlungen sind an finanzielle Ziele gekoppelt, wie Apple in den Unterlagen ausführt.