DIESE "Simpsons"-Kultfiigur wird nach 30 Jahren gestrichen

Bei den "Simpsons" endet eine Ära: Nach fast 30 Jahren verschwindet mit "Duffman" eine der bekanntesten Nebenfiguren aus Springfield. Das Maskottchen der Duff-Brauerei wird offiziell in den Ruhestand geschickt.

"Duffman" trat erstmals 1997 in der Serie auf und wurde schnell zu einer festen Größe. Mit rotem Cape, Sonnenbrille und muskulösem Auftreten stand er für schrille Bierwerbung und machohaften Humor. Sein Ausruf "Oh yeah" entwickelte sich zu einem wiederkehrenden Running Gag.

Duffman © Hersteller

In einer aktuellen Episode erklärt die Figur selbst, warum sie nicht mehr gebraucht wird. "Alle alten Werbeformen haben ausgedient. Firmenmaskottchen, Printanzeigen, Fernsehspots – die Kids von heute können nicht mal mehr die Jingles mitsingen." Daraufhin versetzt die Duff Corporation ihr Maskottchen dauerhaft in den Ruhestand.

Kein Comeback vorgesehen

Duffman legt sein Kostüm ab und verschwindet damit faktisch aus der Serie. Zwar existiert die Figur Barry Duffman theoretisch weiter, das bekannte Biermaskottchen kehrt jedoch nicht zurück. Die Episode enthält zudem eine Anspielung auf die Apple-Serie "Severance", die sich kritisch mit der modernen Arbeitswelt befasst.

Duffman © Hersteller

Duffman ist nicht die einzige Nebenfigur, von der sich die "Simpsons" zuletzt getrennt haben. Zuvor starb die Organistin Alice Glick den Serientod. Innerhalb kurzer Zeit verabschiedet sich die Serie damit von mehreren langjährigen Nebenrollen.

Seit dem Start im Jahr 1989 passen sich die "Simpsons" immer wieder neuen gesellschaftlichen Entwicklungen an. Der Ruhestand von Duffman steht für diesen fortlaufenden Wandel innerhalb der Serie.