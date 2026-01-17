Formel-1-Fahrer Alexander Albon und die chinesische Profigolferin Muni „Lily“ He haben sich verlobt. Die beiden verkündeten die Nachricht mit einem gemeinsamen Foto auf Instagram.

Am Freitag, dem 16. Januar 2026, teilten die Sportstars ein Pärchenfoto in den sozialen Medien. Darauf hält Lily He ihren Verlobungsring strahlend in die Kamera. Dazu schrieben sie augenzwinkernd: "Ich schätze, wir sitzen jetzt miteinander fest." Die Verlobungsnachricht sorgte bei ihren insgesamt 5,4 Millionen Followern auf Instagram für große Begeisterung. Zahlreiche Glückwünsche folgten innerhalb kürzester Zeit.

Liebe seit 2019

Alex Albon und Muni He sind seit 2019 ein Paar. Kennengelernt haben sie sich über soziale Medien, nachdem die Netflix-Serie "Drive to Survive" das Interesse der Golferin an der Formel 1 geweckt hatte.

Alexander Albon und Muni He © Getty

Seit Beginn ihrer Beziehung begleitet Lily He ihren Partner regelmäßig an die Rennstrecken. Wann die Hochzeit stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Fest steht jedoch: Die Feier soll prunkvoll und ausladend werden.