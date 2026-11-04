oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Barrierefrei

Unterstützung für gehörlose Menschen in NÖ bleibt gesichert

Rudolf Preyer
von
Verständigung mit Handzeichen.
© Gehörlosenverband Niederösterreich
Das Land NÖ sichert die Beratung und barrierefreie Kommunikation für Gehörlose Menschen.
OE24 auf Google bevorzugen

Seit 1958 ist der Gehörlosenverband Niederösterreich Anlaufstelle für gehörlose und schwerhörige Menschen. Dabei geht es vor allem darum, Betroffene in ihrer Teilhabe zu stützen. "Gerade Kommunikation entscheidet maßgeblich darüber, wie selbstständig Menschen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Für uns ist es deshalb selbstverständlich, dort zu unterstützen, wo genau das gefördert wird", sagt Landesrat Susanne Rosenkranz (FPÖ). "Denn Barrierefreiheit endet nicht bei baulichen Maßnahmen. Von Behördenwegen über wichtige Gespräche im Alltag, ohne ausreichender Kommunikationsmöglichkeit kann man nicht selbstständig handeln", so Rosenkranz weiter.

Auch interessant

Neuer Beweis zeigt: Zeitreisen könnten nur in die Zukunft führen

SPÖ streicht jetzt auch Babler-Slogan

Nach erneuter Kritik: Ronaldo schießt zurück

FPÖ-Rosenkranz: "Ziel ist es, Barrieren abzubauen"

Die Dolmetscherleistungen werden bereits seit vielen Jahren vom Land Niederösterreich gefördert. Neben sprachlicher Verständigung spielen auch Information, Beratung und persönliche Unterstützung eine zentrale Rolle. Ziel ist, Barrieren im Alltag gering zu halten und bestehende Angebote sichtbar zu machen.

Landesrat Susanne Rosenkranz
Landesrat Susanne Rosenkranz © FPÖ NÖ

"Der Gehörlosenverband leistet seit vielen Jahrzehnten wichtige Arbeit. Mit der Absicherung der Förderung schaffen wir weiterhin eine wichtige Grundlage für gehörlose und schwerhörige Menchen in Niederösterreich", so Rosenkranz abschließend.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Apotheker wollte Frau mit Medikamenten-Cocktail töten und stach zu

Ardo-Wut: "Marchfeld ruft zum Proteststurm auf die Barrikaden"

Unterstützung für gehörlose Menschen in NÖ bleibt gesichert

100.000-Euro-Baustelle fertig: NÖ-Straße jetzt wie neu

Rave-Comeback nach 3 Jahrzehnten: Diese Techno-Nacht wird legendär!

Ein Abend, viele Emotionen: Fendrich erobert St. Pölten

Vogelgrippe: Toter Schwan positiv

Vom Hörsaal in die Klinik: 120 Medizinstudenten entdecken ihre Zukunft in der NÖ LGA

Sicherheit geht vor: Kreuzung in Breitenfurt saniert

NÖ will weiter Pflegekräfte aus Vietnam ausbilden