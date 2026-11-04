Vom Hörsaal in die Klinik: 120 Medizinstudenten entdecken ihre Zukunft in der NÖ LGA

Der alljährliche Infotag der NÖ Landesgesundheitsagentur (NÖ LGA) für Studierende der Karl Landsteiner Privatuniversität (klu) hat sich als Fixpunkt für angehende Medizinerinnen und Mediziner etabliert. Auch heuer bot die Veranstaltung Einblicke in die praktische Ausbildung und zeigte berufliche Perspektiven in den NÖ Kliniken auf.

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Rund 120 Medizinstudenten im dritten Semester folgten vergangene Woche der Einladung zum Infotag. Dort erhielten sie einen Überblick über Ausbildungs- und Karrierewege und konnten im anschließenden Kongressbetrieb ihre Fragen direkt mit Fachleuten besprechen.

Im Mittelpunkt standen die nächsten Praxisphasen und das Kennenlernen unterschiedlicher medizinischer Fachrichtungen. "Wer sich für den ärztlichen Beruf entscheidet, übernimmt eine wichtige Aufgabe für unsere Gesellschaft. Wir möchten die Studierenden auf diesem Weg begleiten und ihnen frühzeitig zeigen, welche Möglichkeiten ihnen die Kliniken in Niederösterreich bieten.

Der persönliche Austausch hilft dabei, die Vielfalt des Berufs kennenzulernen und eine Perspektive für die eigene Zukunft zu entwickeln", so der für die Kliniken zuständige Landesrat Anton Kasser. Auch Vorstand Bernhard Kadlec betont: „Wir wollen den Studierenden einen konkreten Einblick geben: in unsere Kliniken, in die praktische Ausbildung, in die unterschiedlichen beruflichen Möglichkeiten und in die zahlreichen Vorteile, die wir als Arbeitgeber bieten. Beim KL-Infotag können Studierende ihre Fragen direkt mit Fachleuten besprechen und Kontakte knüpfen. Besonders wichtig ist uns, auch Interesse für jene Zukunftsfächer zu wecken, die sie im bisherigen Studium vielleicht noch weniger kennengelernt haben.“

Vorstellung der NÖ LGA

Zum Auftakt wurden die NÖ Landesgesundheitsagentur und die verschiedenen Etappen der praktischen Ausbildung vorgestellt – von der Famulatur über das Klinisch-Praktische Jahr (KPJ) bis zur ärztlichen Aus- und Weiterbildung. Ergänzend erhielten die Studenten Informationen zum Masterstudium Humanmedizin an der Karl Landsteiner Privatuniversität. Im anschließenden Kongressteil standen Anästhesiologie und Intensivmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie sowie Strahlentherapie-Radioonkologie im Fokus.

Expertinnen und Experten aus den NÖ Kliniken stellten ihre Fachbereiche im persönlichen Gespräch vor und standen für Fragen zur Verfügung. Weitere Informationsangebote widmeten sich dem Bewerbungsprozess bei der NÖ LGA und wissenschaftlichen Karrierewegen an der Karl Landsteiner Privatuniversität.

Die Teilnehmer schätzten besonders die praxisnahen Einblicke und den persönlichen Kontakt. "Der direkte Austausch hat mir geholfen, die Möglichkeiten für meine praktische Ausbildung besser einzuordnen. Ich nehme viele Anregungen mit, welche Fachbereiche ich im Rahmen meiner nächsten Praktika näher kennenlernen möchte", so Medizinstudentin im zweiten Jahr Angelina Sassmann.