Genialer Herbst-Hack: Darum solltest du Salz in deine Kerzen streuen

Im Herbst gibt es kaum etwas Gemütlicheres als das warme, flackernde Licht einer Kerze. Doch kaum angezündet, ist sie oft schon wieder heruntergebrannt. Dabei gibt es einen einfachen Trick, mit dem du die Lebensdauer deiner Lieblingskerzen deutlich verlängern kannst.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wenn draußen die Temperaturen sinken und die Tage kürzer werden, verwandeln Kerzen unsere vier Wände in eine gemütliche Wohlfühloase. Doch die stimmungsvolle Beleuchtung hat ihren Preis: Gerade hochwertige Kerzen können ganz schön ins Geld gehen – und sind oft schneller abgebrannt, als uns lieb ist. Die gute Nachricht: Mit einem einfachen Trick kannst du die Brenndauer deiner Kerzen deutlich verlängern und dabei bares Geld sparen.

Der Salz-Trick

Du brauchst keine teuren Spezialkerzen, um den perfekten Herbstabend zu genießen. Alles, was du für diesen genialen Hack benötigst, ist herkömmliches Haushalts- oder Tafelsalz. So geht's:

Zünde deine Kerze an und warte einen kurzen Moment, bis sich eine kleine, flüssige "Wachspfütze" rund um den Docht gebildet hat. Nimm eine kleine Prise Salz (am besten mit einem winzigen Löffel oder den Fingerspitzen) und streue sie vorsichtig in das geschmolzene Wachs. Streue das Salz nur um den Docht herum in das Wachs, nicht direkt auf die Flamme. Und übertreibe es nicht, eine kleine Prise reicht völlig aus, sonst erstickst du die Kerze.

Darum funktioniert der Trick

Wahrscheinlich fragst du dich jetzt: Was genau hat mein -Salz in der Kerze verloren? Die Antwort: Die Kerze brennt deutlich länger. Das Salz wirkt im flüssigen Wachs wie ein Bindemittel. Es verhindert, dass das heiße Wachs zu schnell in den Kerzendocht aufsteigt. Dadurch verbrennt die Kerze wesentlich langsamer und kontrollierter, du hast also viel länger Freude an ihr.

Kerze © Getty Images

Da das Salz das überschüssige flüssige Wachs bindet, kann dieses nicht mehr so leicht davonlaufen. Deine Tischdecken und Kerzenhalter bleiben sauber. Ein weiterer Pluspunkt: Die Kerze brennt durch die Bindung gleichmäßiger ab und bildet keine tiefen, unschönen Krater in der Mitte. Durch die verlangsamte, kontrollierte Verbrennung wird auch die unliebsame Rußbildung minimiert. Die Flamme brennt dank des Salzes sauberer, gut für deine Wände und deine Raumluft.

So halten deine Kerzen noch länger

Willst du das Maximum aus deinen Kerzen herausholen? Dann lege sie vor dem Anzünden für einige Stunden ins Tiefkühlfach. Durch die Kälte härtet das Wachs stark aus und es dauert nach dem Anzünden noch länger, bis es schmilzt und verbrennt. In Kombination mit dem Salz-Trick bist du damit bestens für endlos lange Serien-Abende gerüstet.