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Nach Depot-Aus: Hier kannst du jetzt Deko shoppen

Maria Kobetic
von
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Die Dekoartikel-Kette Depot schließt alle Filialen. Wo kriegen wir jetzt unsere Wohn-Accessoires her? Wir zeigen dir die besten Alternativen.
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Es ist eine Hiobsbotschaft für alle Deko-Fans: Nachdem Depot die letzten Jahre gestrauchelt hat, kommt jetzt das endgültige Aus! Auf die Insolvenz der deutschen Muttergesellschaft folgt die Schließung aller 24 Filialen, die es in Österreich zuletzt noch gab. Der Betrieb wird wohl zum 31. Jänner 2027 endgültig eingestellt.

Paradies für Wohnaccessoires

Depot galt als Spezialist für Deko und Wohnaccessoires. Ob frische Akzente fürs Wohnzimmer, Weihnachtsschmuck oder neues Geschirr - in den Shops war man an der richtigen Adresse für alles, was das Zuhause schöner macht. Viele Depot-Kund:innen stehen jetzt vor der großen Frage, woher sie Deko-Nachschub bekommen.

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Die besten Deko-Shops

Keine Sorge, die Deko wird uns nicht ausgehen. Neben Depot gibt es noch viele andere Shops, die alles rund ums Wohnen anbieten: von schönen Gläsern über kuschelige Polster bis zu saisonaler Deko. Das sind unsere liebsten Deko-Shops im Überblick:

Butlers: Eine der ersten Adressen für Interior und Deko ist Butlers. Saisonale Dekoration wie Weihnachtsschmuck, Küchenaccessoires, Tischkultur und witzige Geschenkideen - hier findest du alles, was du brauchen kannst. In Wien, Salzburg, Graz und Innsbruck oder unter home24.at.

Nanu-Nana: Mit vielen Filialen in ganz Österreich, besonders in einigen Einkaufszentrum, und einem Schwerpunkt auf saisonale Dekoration ist die Kette ein guter Tipp für alle, die das Richtige für Halloween, Nikolo oder Weihnachten suchen. nanu-nana.at

TK Maxx: Von der Duftkerze  über Geschirr bis zu Saisonartikeln gibt es einfach alles. Oft findet man hochwertige Markenartikel zu absoluten Schnäppchenpreisen! Neben Deko und Tischkultur gibt es übrigens auch Kleidung und Snacks. Filialen in ganz Österreich und online. tkmaxx.com

Søstrene Grene: Die dänische Kette ist ebenfalls eine großartige Alternative, die skandinavisches Design und saisonale Deko zu fairen Preisen anbietet. Unter anderem in Wien, Linz und Graz zu finden. sostrenegrene.com

Jysk: Laternen, Decken, Körbe und Vasen gesucht? Nichts wie hin! Neben Deko und Wohnaccessoires gibt es hier auch Einrichtung im skandinavischen Stil. Mehrere Filialen in Österreich und online. jysk.at

Homeland: Der relativ neue Player am Wohn- und Einrichtungshimmel hat sich auf hochwertige Produkte spezialisiert und führt viele beliebte Interior-Marken und ein großes Augenmerk auf österreichische Anbieter. Neben der Wohnwelt in Wien gibt es einen großen Onlineshop. home-land.at

Wer jetzt um Depot trauert, muss also nicht verzagen. Es gibt jede Menge Deko zu shoppen!

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