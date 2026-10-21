Halloween-Deko selbst gemacht: 5 schaurige DIYs

Deko für Gruselfest wäre schön. Aber schon wieder so viel Zeug kaufen? Das machen wir lieber selbst!

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Halloween wird auch bei uns immer beliebter. Am 31. Oktober säumen kleine Hexen, Monster und Geister die Straßen und gehen von Haus zu Haus. "Süßes oder Saures" heißt es dann und die herzigen Gruselfiguren halten die Hände auf, um Naschereien einzusammeln.

Zauberhafte Deko

Natürlich nimmt nicht nur die Zahl der kostümierten Halloween-Fans zu, es gibt auch mehr und mehr Menschen, die aus ihren Häusern und Wohnungen unheimliche Anwesen machen. Aber ständig in neue Deko zu investieren, macht weniger Freude. Ein Ausweg sind selbstgemachte Halloween-Dekorationen. Das ist meistens gar nicht so schwer.

Inspiration aus dem Netz

Wer sich auf Instagram oder TikTok umschaut, findet schnell Tutorials zum Thema Halloween. Vom Luftballongeist bis zur blutigen Kerze kann man alles ganz unkompliziert selbst machen. Du suchst Inspiration? Wir haben für dich fünf schaurig schöne Ideen gefunden:

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1. Geisterschar aus Mulltüchern oder alten Stoffwindeln: Um diese kleinen Gespenster zu basteln, musst du nicht viel besorgen. Das meiste findest du wahrscheinlich daheim. Wasser, Maisstärke und Salz hast du sicher in der Küche. Du solltest nur genug Zeit einplanen - die Geister müssen 24 Stunden trocknen!

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2. Hexenbesen aus Zweigen: Die Zweige, die als Besenstiele dienen, findest du beim Spaziergang im Wald. Dann benötigst du noch eine Kordel oder Spagat, eine Lichterkette, ein altes Marmeladeglas, eine Schere und Heißkleber. Die Besen sind im Nu gemacht und haben durch das Licht einen tollen Effekt.

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3. Lange Geisterkerzen: Eine besonders einfache Idee sind diese schiefen Kerzen. Du legst lange, schmale Kerzen in eine Schale mit heißem Wasser und wartest zehn Minuten. Am besten wendest du sie ein paarmal, damit sie gleichmäßig erwärmt werden. Wenn sie schön weich und biegsam sind, formst du sie in der Schale. Anschließend lässt du sie gut trocknen und malst ihnen Gesichter auf.

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4. Monsteraugen aus Luftballons: Dieses DIY ist besonders schnell und unkompliziert. Alles, was du brauchst, sind Luftballons in unterschiedlichen Farben. Weiße und schwarze Ballons sollten dabei sein. Du schneidest zwei der Ballons ein - den schwarzen bitte nicht. Dann steckst du sie ineinander und bläst den innersten, schwarzen Luftballon auf. Jetzt nimmst du noch einen roten Edding und verzierst dein Auge.

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5. Blutige Kerzen: Für diese simple Deko-Idee brauchst du weiße Stumpenkerzen und eine rote Ölkreide. Du zündest eine Kerze an und lässt die Spitze des Wachsmalstifts schmelzen. Dann lässt du die Farbe am Rand der Kerze heruntertropfen - und zwar einmal rundherum.