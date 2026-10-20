Es wird Zeit: Ab dieser Außentemperatur solltest du heizen

Achtung: Es gibt keine magische Grenze, es hängt von der Dämmung deines Hauses ab!

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Jetzt wird es spürbar kälter: In den kommenden Tagen wird die Außentemperatur in Wien keine 15 Grad mehr erreichen. In manchen Bundesländern wird sogar der erste Schnee erwartet und die Temperaturen erreichen nur noch vier bis elf Grad.

Draußen kalt, innen warm

Spätestens jetzt dreht die Mehrheit der Österreicher:innen die Heizung auf, damit es in der gemütlichen Stube schön warm ist, wenn wir nach Hause kommen. Andere warten lieber noch ab, um Energiekosten zu sparen, und ziehen sich eine zusätzliche Schicht an, um daheim nicht zu frieren. Viele fragen sich: Ab welcher Außentemperatur sollte man eigentlich heizen?

Es kommt auf die Dämmung an

Eine pauschale Antwort auf die Frage, wann man die Heizung aufdrehen sollte, gibt es eigentlich nicht. Es kommt ganz darauf an, wie gut dein Haus isoliert ist und wie konstant die Außentemperaturen sind. Gibt es nur einen kühleren Tag, musst du noch nicht heizen. Bleibt es konstant frisch, ist es an der Zeit. Wenn du zu lange wartest, kühlen deine Wände aus.

Wohnst du in einem ungedämmten Altbau, ist das bereits bei 15 bis 17 Grad erreicht. Ein teilsanierter Altbau oder ein Standard-Neubau sollte beheizt werden, sobald es draußen 14 bis 16 Grad hat. Im Passivhaus kannst du länger abwarten: Erst bei 9 bis 11 Grad musst du minimal heizen.

Was passiert, wenn du nicht heizt ...

Auch angesichts hoher Strom- und Gaspreise solltest du aufs Heizen nicht verzichten. Wenn die Wände komplett auskühlen, kann das zu Schimmel führen. Der entsteht, wenn du zu spät heizt: Wenn die warme Heizungsluft auf eisige Wände trifft, kühlt sie an der Wandoberfläche abrupt ab. Das Kondenswasser aus der warmen Raumluft schlägt sich wie ein feiner Film auf der Wand nieder. Dadurch bilden sich feuchte Stellen - der perfekte Nährboden für Schimmel.

Dass du Heizkosten sparst, wenn du möglichst lange im kalten Zimmer durchhältst, ist übrigens ein Irrglaube. Wenn du die Temperatur möglichst konstant hältst, verbrauchst du weniger Energie.