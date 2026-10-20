oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Wettersturz

Italientief bringt einen halben Meter Schnee

OR
von
Eine Person schaufelt Schnee von einem Auto auf einer von Schnee bedeckten Straße in Hoboken.
© Getty Images
Österreich steht ein totaler Wetterumschwung bevor.
OE24 auf Google bevorzugen

Nach einem zunächst noch milden Dienstag steht Kärnten ein markanter Wetterumschwung bevor. Ein Italientief bringt ab Mittwoch kräftigen Regen, bevor am Donnerstag deutlich kühlere Luft einströmt und die Schneefallgrenze stark sinkt. Damit hält in den Bergen der Winter Einzug, während die Temperaturen auch in den Tälern spürbar zurückgehen.

Auch interessant

Alte Bauernregel: Dieser Tag entscheidet über weiße Weihnachten

Tote bei schweren Unwettern in Spanien

ORF-Experte Sigi Fink warnt vor Wetter-Sturz: "Tief hat es in sich"

Am Dienstag beginnt der Tag vielerorts mit Nebel oder Hochnebel. Im weiteren Verlauf überwiegen die Wolken, größere Niederschlagsmengen bleiben zunächst aus. Mit Höchstwerten zwischen elf und 18 Grad ist es noch relativ mild.

Starkregen und Schnee

Ab Mittwoch verschärft sich die Wetterlage. Vom Pustertal bis ins Mölltal setzt bereits in den Morgenstunden anhaltender, teils kräftiger Regen ein. Besonders betroffen sind das Gailtal und das obere Drautal: Dort werden verbreitet 50 bis 80 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet, örtlich sind sogar mehr als 100 Liter möglich. Die Schneefallgrenze liegt zunächst noch bei rund 2500 Metern, sinkt am Abend aber auf etwa 2200 Meter.

Am Donnerstag folgt der Temperatursturz. Während der Regen am Morgen allmählich nachlässt, kann es in höher gelegenen Tälern bereits schneien. Von Villach ostwärts fällt weiterhin Niederschlag, oberhalb von 1000 bis 1300 Metern zunehmend Schnee. Die Temperaturen erreichen nur noch vier bis elf Grad. Lokal können dabei größere Schneemengen zusammenkommen. Verbreitet muss man auf den Bergen mit etwa 20 Zentimeter, in der Grenzregion zwischen Kärnten, Salzburg und Osttirol können es sogar 50 Zentimeter werden.

Person mit gelber Mütze und roter Jacke schaufelt Schnee von einer Einfahrt neben geparkten Autos.
© Getty Images

Nach einem frostigen Freitag mit verbreitetem Sonnenschein wird es am Samstag erneut wechselhafter. Vor allem in Mittel- und Unterkärnten sind Regenschauer möglich, oberhalb von 1000 bis 1300 Metern fällt Schnee. Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen drei und 10 Grad.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Ardo-Aus: Wer rettet das Marchfeld?

Gruselig gutes Geschäft

Keine Frauenparkplätze in städtischer Tiefgarage

Sportland NÖ: DAS sind unsere Besten

KV-Ball wird heuer "Rendezvous im Paradies"

35-Jähriger angeschossen: Opfer wird befragt

Purkersdorf läuft für Herzkinder

Wien knackt Rekord: 6.106 neue Firmen

Zoo Schönbrunn: Süße Totenkopfaffen-Babys da!

AKH-Alarm: Sparpaket trifft Patienten