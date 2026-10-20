Italientief bringt einen halben Meter Schnee

Österreich steht ein totaler Wetterumschwung bevor.

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Nach einem zunächst noch milden Dienstag steht Kärnten ein markanter Wetterumschwung bevor. Ein Italientief bringt ab Mittwoch kräftigen Regen, bevor am Donnerstag deutlich kühlere Luft einströmt und die Schneefallgrenze stark sinkt. Damit hält in den Bergen der Winter Einzug, während die Temperaturen auch in den Tälern spürbar zurückgehen.

Am Dienstag beginnt der Tag vielerorts mit Nebel oder Hochnebel. Im weiteren Verlauf überwiegen die Wolken, größere Niederschlagsmengen bleiben zunächst aus. Mit Höchstwerten zwischen elf und 18 Grad ist es noch relativ mild.

Starkregen und Schnee

Ab Mittwoch verschärft sich die Wetterlage. Vom Pustertal bis ins Mölltal setzt bereits in den Morgenstunden anhaltender, teils kräftiger Regen ein. Besonders betroffen sind das Gailtal und das obere Drautal: Dort werden verbreitet 50 bis 80 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet, örtlich sind sogar mehr als 100 Liter möglich. Die Schneefallgrenze liegt zunächst noch bei rund 2500 Metern, sinkt am Abend aber auf etwa 2200 Meter.

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Am Donnerstag folgt der Temperatursturz. Während der Regen am Morgen allmählich nachlässt, kann es in höher gelegenen Tälern bereits schneien. Von Villach ostwärts fällt weiterhin Niederschlag, oberhalb von 1000 bis 1300 Metern zunehmend Schnee. Die Temperaturen erreichen nur noch vier bis elf Grad. Lokal können dabei größere Schneemengen zusammenkommen. Verbreitet muss man auf den Bergen mit etwa 20 Zentimeter, in der Grenzregion zwischen Kärnten, Salzburg und Osttirol können es sogar 50 Zentimeter werden.

© Getty Images

Nach einem frostigen Freitag mit verbreitetem Sonnenschein wird es am Samstag erneut wechselhafter. Vor allem in Mittel- und Unterkärnten sind Regenschauer möglich, oberhalb von 1000 bis 1300 Metern fällt Schnee. Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen drei und 10 Grad.