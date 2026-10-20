Alte Bauernregel: Dieser Tag entscheidet über weiße Weihnachten

Schon am 21. Oktober soll feststehen, ob es heuer Schnee zum Fest gibt.

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Ob Österreich heuer weiße Weihnachten erlebt, lässt sich im Oktober noch nicht seriös vorhersagen. Eine alte Bauernregel richtet den Blick jedoch bereits auf den 21. Oktober. Der sogenannte Ursulatag soll Hinweise darauf geben, wie schneereich die Weihnachtszeit ausfallen könnte.

Entscheidend ist dabei das Wetter am Gedenktag der heiligen Ursula. Die überlieferte Bauernregel lautet: "Lacht Ursula mit Sonnenschein, wird wenig Schnee vorm Christfest sein." Scheint am 21. Oktober die Sonne, deutet die alte Wetterweisheit demnach auf geringe Schneemengen bis Weihnachten hin. Ein trüber oder regnerischer Tag lässt im Umkehrschluss allerdings keine sichere Prognose für ein schneereiches Fest zu.

Wie viel Wahrheit steckt in der Bauernregel?

Seit Generationen beobachteten Menschen das Wetter an bestimmten Tagen im Jahresverlauf, um daraus Rückschlüsse auf die kommenden Wochen und Monate zu ziehen. Solche Bauernregeln sind Teil überlieferten Erfahrungswissens und spiegeln die enge Verbindung zwischen Landwirtschaft und Wetter wider.

Für eine verlässliche Weihnachtsprognose reichen diese Beobachtungen jedoch nicht aus. Ob am 24. Dezember tatsächlich Schnee liegt, hängt von der großräumigen Wetterlage, den Temperaturen und den Niederschlägen in den Tagen zuvor ab. Ein einzelner Oktobertag kann darüber keine zuverlässige Auskunft geben.

Bis Weihnachten bleibt also offen, ob Österreich ein winterliches Fest erlebt. Die Bauernregel zum Ursulatag liefert einen traditionellen Anhaltspunkt, eine meteorologische Vorhersage ersetzt sie nicht.