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So einfach geht's

DIY: Kürbis, mach Platz! Jetzt kommt die Halloween-Orange

Maria Kobetic
von
© Getty Images/iStockphoto
Wer sich das mühsame Aushöhlen von Kürbissen sparen will, kann auf Orangen zurückgreifen. Das geht ganz leicht und duftet herrlich!
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Kürbisse gehören zu Halloween wie der Christbaum zu Weihnachten. Es geht einfach nicht ohne. Oder doch? So einen Kürbis auszuhöhlen und ihm ein Gesicht zu schnitzen, ist harte Arbeit. Warum so viel Zeit und Kraft investieren, wenn es auch leichter geht? Wir präsentieren euch: die Halloween-Orangen.

Einfache Alternative

Die Alternative ist eine kompakte Alternative zum Halloween-Kürbis, die sich im Handumdrehen machen lässt. Verarbeitest du gleich mehrere Orangen, kannst du sie in Gruppen aufstellen oder an mehreren Stellen im Haus verteilen und hast eine schöne Deko aus einfachen Mitteln. Die Orangen haben einen angenehmen Nebeneffekt - sie verbreiten ihren herrlichen Duft in den Räumen.

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So leicht geht's

Um Halloween-Orangen herzustellen brauchst du ein Netz Orangen. Den oberen Teil schneidest du ab, dann höhlst du die Früchte vorsichtig mit einem Löffel aus. Anschließend kannst du nach Lust und Laune freundlich oder gruselige Gesichter reinschnitzen. Pass nur auf deine Finger gut auf!

Dann kannst du sie im Backrohr bei niedriger Temperatur (70 bis 100 °Celsius trocknen). Achte darauf, dass du sie nicht zu lange im Ofen lässt und sie nicht hart werden.

Wenn sie ausgekühlt sind, nimm einen dünnen Draht und mache daraus einen Henkel. Jetzt steckst du noch ein Teelicht in deine Halloween-Orangen, und fertig ist die Deko!

Fruchtiger Genuss zwischendurch

Um das köstliche Orangenfruchtfleisch wäre es schade! Schmeiß es nicht weg, sondern verarbeite es zu einem fruchtigen Smoothie und mach ein gesundes Dessert daraus.

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