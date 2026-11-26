Unordnung als Spiegel unserer Persönlichkeit: Wer keine Ordnung hält, hat oft keine feste Routine.

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Über die Ordnung oder Unordnung gibt es viele Sprüche. Kinder knallen uns, wenn wir sie auffordern, ihre Zimmer aufzuräumen, gerne den Satz entgegen: "Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen." Andere Leute sagen hingegen: "Ordnung ist das halbe Leben." In China gilt: "Die Welt der Ordnung beginnt im eigenen Haus."

Unordnung als Spiegel unserer Persönlichkeit

Aber was sagt die Ordnung in unserem Zuhause wirklich über uns aus? Und was bedeutet es vor allem, wenn wir diese nicht halten? Damit hat sich das spanische Medium AS.com befasst und sich die Erkenntnisse einiger Forschender genau angeschaut. Dabei zeigte sich: Wer ein unordentliches Zuhause hat, hat häufig keine festen Routinen. Dafür sind Menschen, bei denen Chaos herrscht, meist kreativer.

Muster durchbrechen

Oft wirken Menschen in der Öffentlichkeit organisiert, daheim schaut es aber ganz anders aus. In der Wohnung liegt Kleidung herum, Bücher stapeln sich und die Koffer vom letzten Urlaub stehen auch noch im Schlafzimmer. Das kann ein Hinweis auf tiefer liegende Verhaltensmuster sein.

Der kanadische Psychologe Jordan Peterson hat festgestellt, dass ein chaotisches Schlafzimmer oft zeigt, dass diese Personen Schwierigkeiten damit haben, Verpflichtungen zu organisieren und Routinen einzuhalten. Das kann häufig damit zusammenhängen, dass sie gerade schwierige Lebensphasen durchmachen und das Gefühl haben, sie hätten die Kontrolle verloren. Mit kleinen Handlungen kann man das ändern. Oft reicht es als ersten Schritt, nur das Bett zu machen und sich nicht gleich das ganze Zimmer vorzunehmen.

Unordnung und Kreativität

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Sam Gosling. Der Forscher sieht einen Zusammenhang zwischen Wohnumgebung und Persönlichkeit: Aufgeräumte Räume deuten darauf hin, dass die Bewohner verantwortungsbewusst sind und sich leichter damit tun, konzentriert zu arbeiten.

Mit den Vorteilen von Unordnung hat sich Kathleen Vohs beschäftigt und kam zu dem Schluss: Das Chaos um uns herum kann uns dazu bringen, gewohnte Denkmuster zu verlassen und neue Ideen zu entwickeln. Es zeigt also, dass Menschen, die unordentlich sind, oft kreativer sind und zu unkonventionelleren Entscheidungen tendieren.

Dann solltest du stutzig werden

Wenn sich plötzlich etwas verändert und das Chaos merkbar größer wird, solltest du nach der Ursache suchen. Es kann auf ein Problem hindeuten, das dich beschäftigt. Es kann etwa eine Depression dahinterstecken.