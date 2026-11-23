Am Black Friday greifen Unternehmen gerne in die Trickkiste, um uns zum Kaufen zu bewegen. Doch nicht jedes Schnäppchen ist tatsächlich eines. Wir zeigen dir die häufigsten Verkaufsstrategien und woran du erkennst, ob ein Angebot wirklich hält, was es verspricht.

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Überall blinken Rabatte, Countdowns laufen ab und plötzlich scheint genau das Produkt, das du schon länger im Auge hast, nur noch für kurze Zeit verfügbar zu sein. Rund um den Black Friday setzen viele Unternehmen auf psychologische Verkaufstricks, die uns zu schnellen Kaufentscheidungen verleiten sollen. Doch nicht jedes vermeintliche Schnäppchen ist tatsächlich eines.

1. Der durchgestrichene Preis: Wird der Rabatt künstlich aufgeblasen?

"Statt 199 Euro jetzt nur 99 Euro!", solche Preisnachlässe sehen auf den ersten Blick besonders verlockend aus. Doch nicht immer ist die Ersparnis tatsächlich so groß, wie sie scheint. Ein häufig kritisierter Trick: Manche Händler erhöhen die Preise bereits Wochen oder sogar Monate vor dem Black Friday schrittweise. Wenn das Produkt am Aktionstag dann reduziert wird, wirkt der Rabatt besonders beeindruckend, obwohl der ursprüngliche Preis möglicherweise gar nicht dem üblichen Verkaufspreis entspricht.



In der EU gibt es dafür zwar eine Regelung: Bei angekündigten Preisermäßigungen muss grundsätzlich der niedrigste Preis der vergangenen 30 Tage als Referenz herangezogen werden. Preiserhöhungen, die länger zurückliegen, können dadurch allerdings aus dem Referenzzeitraum fallen. Genau deshalb lohnt es sich, die Preisentwicklung nicht erst kurz vor dem Black Friday, sondern über mehrere Monate hinweg zu beobachten.

2. Künstliche Verknappung: "Nur noch zwei Stück verfügbar!"

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Du entdeckst ein tolles Angebot und direkt darunter steht: „Nur noch zwei Stück auf Lager!“ Plötzlich entsteht das Gefühl, dass du dich beeilen musst. Schließlich könnte jemand anderes schneller sein und dir das Schnäppchen wegschnappen.



Diese Strategie nennt sich Scarcity Marketing, also Marketing mit künstlicher Verknappung. Unternehmen spielen damit auf unsere Angst an, etwas zu verpassen. Das kann dazu führen, dass wir schneller kaufen, als wir eigentlich möchten. Natürlich können Lagerbestände tatsächlich knapp sein. Problematisch wird es, wenn solche Hinweise erfunden oder irreführend sind. Bei einer EU-weiten Untersuchung 2026 wurden bei einem Teil der Händler:innen entsprechende Druckverkaufstechniken festgestellt.

3. Der Countdown: Wenn die Zeit plötzlich davonläuft

"Angebot endet in 09:58 Minuten!" Ein Countdown auf der Produktseite soll dir vermitteln, dass du nur noch wenige Minuten Zeit hast, um zuzuschlagen. Wer nicht lange überlegen möchte, legt das Produkt schnell in den Warenkorb und schließt den Kauf ab.



Solche Zeitlimits können durchaus echt sein. Manche Shops verwenden allerdings Timer, die nach Ablauf einfach wieder von vorne beginnen oder bei jedem Besuch neu starten. Das ist ein deutliches Warnsignal. Die EU-Verbraucherschutzbehörden zählen gefälschte Countdown-Timer zu den sogenannten Dark Patterns – digitalen Gestaltungstricks, die Nutzer:innen zu bestimmten Entscheidungen drängen sollen.

4. "Andere 17 Personen schauen sich dieses Produkt gerade an"

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Du bist nicht allein: Neben dem Produkt erscheint der Hinweis, dass sich gerade zahlreiche andere Menschen dafür interessieren. Oder du liest, dass das Produkt erst vor wenigen Minuten von jemandem gekauft wurde.



Solche Meldungen sollen den Eindruck vermitteln, dass die Nachfrage besonders hoch ist. Das kann einen zusätzlichen Kaufdruck erzeugen: Wenn so viele andere zugreifen, muss das Angebot schließlich gut sein. Ob diese Angaben tatsächlich stimmen, ist für Kund:innen nicht immer nachvollziehbar. Auch solche Hinweise können Teil manipulativer Verkaufsstrategien sein.

5. Die kleine Zusatzoption, die plötzlich im Warenkorb landet

Du möchtest eigentlich nur ein neues Paar Kopfhörer kaufen, doch im Warenkorb findest du plötzlich eine zusätzliche Garantie, ein Zubehörprodukt oder ein kostenpflichtiges Servicepaket. Manche Shops versuchen, solche Extras bereits während des Bestellvorgangs unterzubringen, teilweise sogar vorausgewählt.



Bei einer EU-weiten Überprüfung 2026 wurde festgestellt, dass 36 Prozent der untersuchten Händler:innen versuchten, optionale Produkte oder Dienstleistungen in den Warenkorb zu legen. Bei einem Teil davon wurde die Zustimmung nicht klar eingeholt. Das ungefragte Hinzufügen kostenpflichtiger Extras ist nicht erlaubt.

6. Versteckte Kosten: Das Schnäppchen wird an der Kassa teurer

Der Preis sieht unschlagbar aus, bis du zur Kassa gehst. Plötzlich kommen Versandkosten, Servicegebühren oder andere verpflichtende Zusatzkosten dazu. Diese Strategie wird auch Drip Pricing genannt: Der tatsächliche Gesamtpreis wird erst nach und nach sichtbar.



Bei der EU-Untersuchung 2026 wurden bei zehn Prozent der überprüften Händler:innen solche zusätzlichen Kosten erst spät im Kaufprozess offengelegt. Verpflichtende und unvermeidbare Kosten müssen allerdings von Anfang an transparent angegeben werden.

7. Der psychologische Trick mit den "bis zu 70 Prozent Rabatt"

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Ein riesiges Prozentzeichen und ein Versprechen von bis zu 70 Prozent Rabatt: Das klingt nach einer Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Doch das kleine Wörtchen "bis zu" ist entscheidend. Denn häufig gilt der höchste Rabatt nur für wenige ausgewählte Produkte, während der Großteil des Sortiments deutlich weniger reduziert ist.



Die große Zahl bleibt trotzdem im Kopf und vermittelt den Eindruck, dass im gesamten Shop besonders viel zu holen ist. Schau deshalb lieber auf den konkreten Preis deines Wunschprodukts als auf die größte Rabattzahl im Banner.

So lässt du dich am Black Friday nicht austricksen

Die wichtigste Regel lautet: Lass dich nicht unter Druck setzen. Nur weil ein Angebot zeitlich begrenzt erscheint oder angeblich nur noch wenige Stück verfügbar sind, musst du nicht sofort zuschlagen.



Wunschliste erstellen: Überlege dir vorab, was du tatsächlich kaufen möchtest.

Preise vergleichen: Prüfe, ob der Rabatt auch im Vergleich zu anderen Shops attraktiv ist.

Preisverlauf checken: Ein Blick auf die Preisentwicklung zeigt, ob der ursprüngliche Preis realistisch ist.

Warenkorb kontrollieren: Achte auf automatisch hinzugefügte Produkte, Abos und Zusatzleistungen.

Gesamtpreis prüfen: Versandkosten und andere Gebühren gehören in den Vergleich.



Der Black Friday kann durchaus eine gute Gelegenheit sein, um bei geplanten Anschaffungen Geld zu sparen. Doch hinter den großen Rabattversprechen stecken oft ausgeklügelte Marketingstrategien. Wer die Tricks kennt, Preise vergleicht und sich nicht von Countdowns oder vermeintlich knappen Lagerbeständen stressen lässt, trifft am Ende die besseren Kaufentscheidungen.