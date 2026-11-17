Dieser beliebte Trick im Winter ist leider gar keine gute Idee. Er schadet sogar!

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Die Jeans trocknen im Winter ewig. Der Lieblingspulli des Kindes kommt am Abend erst aus der Waschmaschine, sollte aber in der Früh schon trocken sein, damit es vor dem Kindergarten kein Drama gibt. In diesem Fall greifen viele zu einem Trick und hängen die Wäsche einfach auf den Heizkörper.

Beliebt, aber nicht gescheit

Dieser kleine Trick, um die gewaschene Kleidung schneller wieder tragen zu können, ist weit verbreitet. Aber nur weil es alle machen, solltest du es nicht nachmachen. Was die meisten nicht ahnen: Du riskierst damit höhere Heizkosten und im schlimmsten Fall sogar deine Gesundheit.

Darum gehört die Wäsche nicht auf die Heizung

Es gibt drei gute Gründe, um mit dieser winterlichen Gewohnheit zu brechen:

Erhöhte Luftfeuchtigkeit: Die Feuchtigkeit aus der Wäsche gelangt direkt in die Raumluft und lässt die Luftfeuchtigkeit ansteigen. Dadurch kann Schimmel entstehen, der eine Gefahr für die Gesundheit darstellt. Geminderte Heizleistung: Wenn Wäsche auf dem Heizkörper hängt, reduziert das die Wärmeabgabe und der Raum erwärmt sich langsamer. Höherer Energieverbrauch: Viele drehen, um das Trocknen der Wäsche zu beschleunigen, auch noch die Heizung höher - das kostet, weil du mehr Energie verbrauchst.

Trockne deine Wäsche am besten künftig nicht mehr auf der Heizung, auch wenn es mal schneller gehen muss.

So machst du es richtig

Wenn deine Wäsche schneller trocken soll, stellt den Wäscheständer am besten in die Nähe eines Heizkörpers. Aber lass unbedingt etwas Abstand dazwischen.