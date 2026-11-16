Dieser unterschätzte Trick kann deine Stromrechnung deutlich senken

Wenn es draußen früh dunkel wird, brennt in vielen Haushalten das Licht oft stundenlang. Dabei gibt es einen einfachen Helfer, der unnötigen Stromverbrauch verhindern kann.

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Wenn die Tage kürzer werden und die Dunkelheit bereits am späten Nachmittag hereinbricht, steigt in vielen Haushalten der Stromverbrauch für die Beleuchtung. Im Flur, im Keller, im Treppenhaus oder vor der Haustür bleibt das Licht häufig länger eingeschaltet als nötig. Oft bemerkt man erst Stunden später, dass die Lampe noch immer brennt. Doch genau hier steckt ein unterschätztes Sparpotenzial. Ein kleiner Helfer kann dafür sorgen, dass Licht nur dann eingeschaltet wird, wenn es tatsächlich gebraucht wird: der Bewegungsmelder.

Der kleine Helfer mit großer Wirkung

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Das Prinzip ist denkbar einfach: Sobald jemand den Erfassungsbereich des Sensors betritt, schaltet sich das Licht automatisch ein. Verlässt die Person den Bereich wieder, geht die Beleuchtung nach einer voreingestellten Zeit selbstständig aus. Das verhindert nicht nur unnötigen Stromverbrauch, sondern erspart auch den Griff zum Lichtschalter. Die 4 Top-Einsatzorte für maximale Ersparnis:

Keller & Dachboden: Hier wird das Ausschalten am häufigsten vergessen. Ein Sensor sorgt dafür, dass das Kellerlicht garantiert nicht unbemerkt eine Woche lang brennt.

Hier wird das Ausschalten am häufigsten vergessen. Ein Sensor sorgt dafür, dass das Kellerlicht garantiert nicht unbemerkt eine Woche lang brennt. Flur & Treppenhaus: Der Klassiker unter den Durchgangszonen. Man läuft dutzende Male am Tag durch, das Licht muss jeweils nur wenige Momente leuchten. Zusätzlicher Bonus: Keine Stolperfallen mehr im Dunkeln und kein Suchen nach Schaltern mit vollen Einkaufstaschen.

Der Klassiker unter den Durchgangszonen. Man läuft dutzende Male am Tag durch, das Licht muss jeweils nur wenige Momente leuchten. Zusätzlicher Bonus: Keine Stolperfallen mehr im Dunkeln und kein Suchen nach Schaltern mit vollen Einkaufstaschen. Abstell- und Vorratskammern: Perfekt, wenn beide Hände voll mit Kisten oder Wäschebergen sind.

Perfekt, wenn beide Hände voll mit Kisten oder Wäschebergen sind. Gäste-WC: Ein gern übersehener Raum, in dem das Licht nach dem Besuch stundenlang brennt.

So viel Strom lässt sich mit einem Bewegungsmelder sparen

Zwei Leuchten mit jeweils 50 Watt verbrauchen bei fünf Stunden täglicher Nutzung rund 182,5 Kilowattstunden im Jahr. Ein Bewegungsmelder, der die Leuchtdauer auf durchschnittlich 30 Minuten reduziert, senkt den Verbrauch auf nur 18,25 Kilowattstunden. Das entspricht einer Ersparnis von rund 90 Prozent.

Doch verbraucht der Sensor nicht selbst ständig Strom? Tatsächlich benötigen moderne Passiv-Infrarot-Sensoren (PIR) im Standby meist weniger als 0,5 bis 1 Watt. Die jährlichen Stromkosten bleiben damit im niedrigen einstelligen Eurobereich. Schon wenn der Sensor verhindert, dass eine 40- bis 60-Watt-Halogenbeleuchtung (oder eine Kombination mehrerer LEDs) versehentlich über Nacht oder über ein langes Wochenende durchbrennt, hat er seinen Jahres-Eigenverbrauch bereits wettgemacht.

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Auch draußen lohnt sich der Trick

Im Winter ist nicht nur die Innenbeleuchtung ein Thema. Hauseingänge, Garagen, Gartenwege und Terrassen werden in der dunklen Jahreszeit häufig schon am Nachmittag beleuchtet. Wer Außenlampen dauerhaft eingeschaltet lässt, verbraucht unnötig Energie. Ein Bewegungsmelder sorgt dagegen dafür, dass das Licht nur bei tatsächlichem Bedarf angeht.

Wie groß der Unterschied sein kann, zeigt eine Berechnung der Brancheninitiative licht.de: Bei fünf Außenleuchten können die jährlichen Stromkosten mit einer bedarfsgerechten Steuerung von 76,50 Euro auf 12,30 Euro sinken. Das entspricht einer möglichen Ersparnis von rund 84 Prozent.



Neben dem finanziellen Vorteil gibt es einen weiteren positiven Effekt: Weniger künstliches Licht in der Nacht schützt nachtaktive Tiere und reduziert die Lichtverschmutzung.