So verschwendest du Strom, wenn du nicht zu Hause bist

Wir achten auf die Energieeffizienzklasse und optimieren das Laden unserer Geräte, um den Akku zu schonen. Trotzdem verschleudern wir Geld durch unnötigen Energieverbrauch.

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Wir reden ständig darüber, dass wir Energie sparen müssen, weil die Stromrechnung von Jahr zu Jahr höher wird. Die meisten von uns glauben, schon alles richtig zu machen. Wenn wir ein Zimmer verlassen, drehen wir das Licht ab, wir benutzen den Airfryer statt des Backrohrs und wir haben in einen Kühlschrank in einer höheren Energieeffizienzklasse investiert.

Die heimlichen Stromfresser

Aber haben wir wirklich an alles gedacht? Wahrscheinlich nicht. In den meisten Haushalten gibt es geheime Stromfresser, die Energie und damit Geld verschleudern, wenn wir gar nicht zu Hause sind.

Achtung vor der Unterhaltungslektronik

Hand aufs Herz: Wer steckt den Fernseher schon jedes Mal ab, wenn man das Haus verlässt? Bei den meisten Menschen bleibt die Unterhaltungselektronik den ganzen Tag im Standby-Modus. Das gilt für den Fernseher ebenso wie für Spielekonsolen, Soundbars oder TV-Receiver. Dabei ist das vollkommen unnötig. Um hier unkompliziert Strom zu sparen, empfiehlt sich ein Mehrfachstecker mit einem Schalter. So kannst du alle Geräte abdrehen, wenn du sie nicht nutzt, und sie mit einem Knopfdruck wieder an den Strom nehmen.

Auch der Home-Office-Arbeitsplatz wird gerne vergessen. Während du im Büro sitzt, verbrauchen PC, Monitore, Dockingstation und Drucker zu Hause fröhlich Energie. Auch hier gilt: Wenn du die Geräte nicht nutzt, drehe sie ab.

Für moderne Ladekabel gilt das zwar nicht mehr - sie ziehen fast keinen Strom mehr, wenn sie angesteckt bleiben -, bei älteren Netzteilen gilt aber immer noch: Nimm sie aus der Steckdose, wenn du sie nicht benutzt. Auch hier wird Strom gezogen, selbst wenn kein Gerät am Kabel hängt.