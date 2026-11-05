So wohnt es sich herbstlich

Warme Farben, weiche Formen und Licht mit Charakter: Die Wohntrends im Herbst 2026 bringen Behaglichkeit ins Zuhause schon mit wenigen neuen Akzenten.

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Eleganz. Wenn die Tage kürzer werden, darf das Zuhause wieder etwas mehr Geborgenheit ausstrahlen. "Die Wohntrends für den Herbst 2026 setzen dafür auf satte Farben, sanfte Rundungen und eine Prise Opulenz", meint Daniela Ortmann, Geschäftsführerin von O’STYLE Living in Wien 1. Das vertraute Beige bleibt als ruhige Basis erhalten, bekommt aber ausdrucksstarke Begleitung: dunkle Kakao- und Espressotöne.

Herzenssache. Liebevolle Akzente setzt beispielsweise der Herzpolster. Er bringt Gemütlichkeit ins Zuhause. © Hersteller

Satte Töne, sanfte Linien

Sanfte Wohnakzente. Besonders harmonisch wirkt die herbstliche Palette zusammen mit Naturtönen, dunkleren Hölzern, Travertin oder Marmor. Dabei muss die Farbe nicht gleich eine ganze Wand erobern. Auch ein ausgewählter Stoff oder einzelne Accessoires können die Stimmung verändern und dem bisherigen Wohnbild eine neue Richtung geben. Bei Möbeln bleiben weiche, organische Formen gefragt. Abgerundete Sofas und geschwungene Tische lockern das Gesamtbild auf. Bewusst unregelmäßige Konturen ergänzen den entspannten Look. Statt strenger Geradlinigkeit steht eine Formensprache im Mittelpunkt, die Räume wohnlich wirken lässt.

Wohnlandschaft Riviera Maison Brompton macht das Wohnzimmer zur Wohlfühlzone. © Hersteller

Kontraste zum Wohlfühlen

Spannung entsteht durch unterschiedliche Oberflächen. Glanz trifft auf grobes Leinen, weiches Bouclé auf Holz, kühler Stein auf warme Textilien. Gerade diese Kombinationen geben der Einrichtung Charakter. Die Materialien dürfen sich unterscheiden und einander zugleich ergänzen. www.ostyle-living.at