33 Jahre & voller Ehrgeiz: Alaba will's nochmal wissen

ÖFB-Teamkapitän David Alaba feiert heute seinen 33. Geburtstag und kämpft weiter um ein Comeback bei Real Madrid

David Alaba wird heute 33-Jahre jung, doch statt auf dem Rasen zu glänzen, arbeitet der ÖFB-Star erneut an seinem Comeback. Seit eineinhalb Jahren wird die Karriere des einstigen Abwehrchefs von Real Madrid von Verletzungen überschattet. Der Wiener kämpft aktuell nach einem Meniskusriss weiter um den Anschluss.

Vom Top-Transfer zum Pechvogel

Im Sommer 2021 kam Alaba ablösefrei von den Bayern, als legitimer Ramos-Nachfolger mit der legendären Rückennummer 4. Gleich in seiner ersten Saison feierte er mit den "Königlichen" das Double aus Meisterschaft und Champions League. Unvergessen sein "Klappstuhl-Jubel" im Achtelfinale gegen Scheich-Klub Paris-Saint-Germain. Insgesamt holte er mit Real bereits 11 Titel in 116 Spielen.

David Alabas legendärer Klappstuhl-Jubel © getty images

Doch seit seinem Kreuzbandriss im Dezember 2023 geht wenig: Zwischenzeitlich Comeback, dann Adduktorenprobleme, jetzt Meniskusriss. Zwar trainiert er wieder mit der Mannschaft, mit Bandage, doch seine Zukunft bleibt ungewiss.

Wie lange bleibt er noch bei Real?

Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2026, ein Verbleib für nächste Saison scheint am realsten zu sein. Doch Real denkt laut spanischen Medien über einen Verkauf nach.

Denn Alaba zählt zu den Topverdienern und die Konkurrenz in der Abwehr wächst: Durch Neuzugänge wie Dean Huijsen (20) und Alexander-Arnold (26) und die erwartete Rückkehr nach Kreuzbandverletzung Éder Militão (27) wird es für den ÖFB-Teamkapitän nicht leicht werden, einen Stammplatz unter Neo-Coach Xabi Alonso (43) zu bekommen.

Comeback nach Asencio-Rot möglich

Nach der Roten Karte gegen Raúl Asencio (22) im letzten Spiel der Klub-WM gegen CF Pachuca könnte es für Alaba ausgerechnet gegen Red-Bull Salzburg passieren. Der ÖFB-Star bestritt nach seiner Knie-OP noch kein Match und vielleicht ist es gegen die Salzburger so weit.

Am Freitag (3 Uhr/live DAZN) kommt es in Philadelphia zum Showdown in der Gruppe H. Mit jeweils vier Zählern stehen beide Klubs punktegleich in der Tabelle und die Bullen kämpfen um den Achtelfinaleinzug.