Genial! Eine Taschenlampe verrät, ob der Kühlschrank zu viel Strom verbraucht

Der simple Trick zeigt, ob kalte Luft entweicht. So geht's!

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Wir alle versuchen, Strom zu sparen und sind immer wieder Energiefressern im Haushalt auf der Spur. Zum einen, um die Umwelt zu schonen. Zum anderen, weil Energie immer teurer wird und wir unsere Geldbörsen schonen wollen. Wir haben schon gelernt, dass wir Geräte möglichst nicht im Standbymodus laufen lassen und wie wir richtig heizen.

Stromfalle Kühlschrank

Den Kühlschrank mal eben abzudrehen, wenn man nicht zu Hause ist, ist natürlich keine Option. Dann würden unsere Lebensmittel zu schnell verderben. So lässt sich schon mal kein Strom sparen. Es gibt aber einen genialen Trick, der dir unter Umständen helfen kann, unnötigen Stromverbrauch zu reduzieren.

Der Taschenlampen-Trick

Dafür brauchst du nur eine Taschenlampe, die du aufdrehst und in den Kühlschrank legst - und zwar so, dass das Licht Richtung Tür strahlt. Am besten führst du diesen Test am Abend durch, denn es muss im Raum möglichst dunkel sein. Also Licht aus, Rollos runter und dann geht's los.

Wenn die Kühlschranktüre geschlossen ist, bleibt im Idealfall alles dunkel. Wenn das Licht durch die Türe scheint, zeigt dir das, dass die Gummidichtung nicht mehr dicht abschließt und dein Kühlschrank massiv mehr Strom verbraucht, weil er ständig kühlen muss. Durch die undichte Türe entweicht nämlich nicht nur Licht: Die kalte Luft strömt nach draußen und warme gelangt hinein.

Damit verschwendest du nicht nur teure Energie, sondern auch Lebensmittel, denn sie verderben schneller.

Undicht! Was jetzt?

Es kann gut sein, dass deine Dichtung nur verschmutzt ist. Putze sie mit Wasser und etwas Spülmittel gut durch und wiederhole den Test. Wenn jetzt kein Licht mehr zu sehen ist, kannst du aufatmen.

Falls der Dichtungsgummi etwas verformt oder hart geworden ist, gibt es einen simplen Trick: Versuche die undichten Stellen vorsichtig mit deinem Föhn zu erwärmen. Dadurch wird er weich und findet zu seiner alten Form zurück.

Wenn alles nichts hilft, benötigst du eine neue Dichtung. Oder gleich einen neuen Kühlschrank.