Mercedes-Drama! Verstappen siegt im Regen-Chaos

Max Verstappen hat nach dem Sieg in Sepang auch den Sprint von Singapur für sich entscheiden können.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Red-Bull-Star Max Verstappen kommt gegen Saisonende immer besser in Schwung. Nach dem Sieg vergangene Woche in Malaysia konnte sich der 29-jähriger Niederländer auch im Sprint beim Flutlicht-GP von Singapur durchsetzen. Ein Wochenende zum Vergessen erlebt hingegen Mercedes-Star George Russell. Mit breiter Brust will sich der vierfache Weltmeister auch im Qualifying für das Rennen (ab 15.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) die Pole Position schnappen.

Der Start musste aufgrund eines heftigen Regenschauers um einige Minuten verschoben werden. Allerdings war nur ein Teil der Strecke unter Wasser, so waren die Streckenbedingungen für die Fahrer beim Start eine besondere Herausforderung.

Als die Ampel dann auf Grün schaltete, erwischte Russell, der am Sonntag auf jeden Fall vom letzten Startplatz ins Rennen gehen wird, einen Traumstart. Er schoss förmlich an Pole-Mann Verstappen vorbei. Doch die Freude über die Führung währte nur kurz. Schon nach wenigen Metern unterlief ihm auf dem Straßenkurs ein Fahrfehler. Der 28-jährige Brite donnerte in die Streckenbegrenzung und das Safety-Car musste ausrücken.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Ausfall-Orgie im Regenchaos

Während der Safety-Car-Phase mussten gleich mehrere weitere Piloten ihr Auto aus unterschiedlichen Gründen abstellen. So führte der wieder an der Spitze fahrende Verstappen nur noch 15 Fahrer in zum Neustart.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Nach einigen engen Duellen um die Platzierungen kehrte dann allerdings Ruhe ein. Verstappen konnte ungefährdet dem Sieg entgegenfahren und setzte sich vor Lewis Hamilton und Charles Leclerc durch. In der letzte Runde kam es dann noch zum brisanten McLaren-Zwischenfall. Lando Norris und Oscar Piastri gerieten aneinander. Der Australier konnte das Rennen nicht fortsetzen.

WM-Leader Kimi Antonelli belegte am Ende den vierten Platz und baute seine Führung gegenüber Pechvogel Russell um weitere fünf Punkte aus.