Motorrad-Superstar Marc Marquez ist am Samstag bis zwei Runden vor Schluss auf Kurs achter WM-Titel gelegen, dann aber gestürzt.

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Der Spanier lag auf dem dritten Rang, rutschte bei stärker werdendem Regen aber von der Strecke. Rund sechs Kilometer fehlten Marquez zum insgesamt zehnten Motorrad-WM-Titel, den er nun beim Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr) fixieren kann. Tagessieger wurde der Italiener Marco Bezzecchi auf Aprilia vor den Spaniern Raul Fernandez und Alex Marquez.

KTM-Ass Pedro Acosta, ab 2027 Ducati-Teamkollege von Marc Marquez, wurde knapp hinter dem Podium Vierter. 55 Punkte Vorsprung hat Marc Marquez nun auf seinen ersten Verfolger Jorge Martin auf Aprilia, letzterer belegte am Samstag Rang fünf. Nach Portimao folgt noch ein Renn-Wochenende in Valencia.

"In der MotoGP kann alles passieren", hatte Marquez im Vorfeld gewarnt und auch an das Schicksal von Rad-Star Tadej Pogacar bei der Vuelta (Sturz nach klarer Gesamtführung) erinnert. "Die Konzentration halten", war deshalb seine Devise vor den Rennen, am Samstag ist ihm das nicht gelungen.