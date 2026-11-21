Bei einem Empfang in London sorgt Spice Girl Geri Halliwell (54) für einen besonderen Moment: Sie begrüßt Königin Camilla (79) mit Küsschen und einer dicken Umarmung – und pfeift damit aufs Protokoll.

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Wenn man auf eine Königin trifft, gelten normalerweise strenge Regeln – doch Spice Girl Geri Halliwell (54) schien das am Freitag herzlich egal zu sein. Bei einem Empfang für den Commonwealth-Schreibwettbewerb im St James-Palast in London traf die Sängerin auf Königin Camilla (79) und begrüßte sie kurzerhand wie eine gute Freundin.

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Herzliche Begrüßung im St James-Palast

Wie Fotos und Videos von dem Treffen zeigen, streckte Geri Halliwell die Arme aus, zog die etwas verdutzt dreinblickende Königin zu sich, küsste sie links und rechts und drückte sie anschließend noch einmal besonders eng. Camilla wehrte sich zwar nicht, doch war ihr deutlich anzusehen, dass sie mit einer derart stürmischen Begrüßung wohl nicht gerechnet hatte.

Geri Halliwell und Königin Camilla 2022 © Getty Images

Gemeinsames Engagement verbindet Beide

Ganz fremd sind sich die beiden allerdings nicht: Halliwell fungiert als Botschafterin für die "Royal Commonwealth Society" und setzt sich für Initiativen zur Förderung der Lese- und Schreibkompetenz ein – ein Anliegen, das auch Königin Camilla am Herzen liegt. Bereits im vergangenen November begegneten sich die zwei Frauen bei der "Queen’s Commonwealth Essay Competition" im Buckingham-Palast, einer Veranstaltung, die Geri in den sozialen Medien als "wunderbares Ereignis" bezeichnete; damals reichten sie sich noch die Hände. Und auch im Jahr 2022 hatte es bei einem Empfang für die Gewinner des Schreibwettbewerbs schon einmal eine herzliche Umarmung zwischen der damaligen Herzogin von Cornwall und der Musikerin gegeben.