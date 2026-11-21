Nach dem frühen Aus im "Sommerhaus der Stars" folgt nun das Liebes-Aus: Michael Naseband (61) und seine Freundin Shelly Braun (31) haben sich getrennt.

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Von einem Streit oder einem großen Knall wollen beide nichts wissen. "Wir sind im Guten auseinandergegangen", erklärte Naseband. Braun schilderte, dass sie sich mit der Zeit auseinandergelebt hätten. Beide seien sehr freiheitsliebend gewesen und hätten zunehmend eigene Wege verfolgt.

"Wir haben nicht mehr dieselbe Sprache gesprochen", sagte die 31-Jährige. Auch Naseband betonte, dass die Entscheidung gemeinsam gefallen sei: "Es hat auch keiner von uns gesagt: Jetzt ist Schluss. Sondern das haben wir beide gemeinsam so entschieden."

Ein weiterer Faktor war offenbar der Alltag: Naseband verbringt viel Zeit mit seinem Sohn Mike und der gemeinsamen Gastronomie.

Schon zum zweiten Mal getrennt

Die Beziehung der beiden hatte bereits eine Vorgeschichte. Kennengelernt hatten sie sich im November 2022. Nach rund einem Jahr als Paar folgte eine längere Pause. Im Mai 2025 fanden sie wieder zusammen. Nun ist die Beziehung erneut vorbei.

Auch im "Sommerhaus der Stars" sorgten die beiden für Gesprächsstoff. Mit ihrem Altersunterschied von 30 Jahren gehörten sie zu den auffälligeren Paaren der Staffel. Nach nur fünf Tagen mussten sie als erstes Duo die Show verlassen.

Vom Sommerhaus-Fluch nicht verschont?

Den sogenannten "Sommerhausfluch" sehen Naseband und Braun nicht als Ursache für die Trennung. Auf Instagram nahm der 61-Jährige den Mythos dennoch mit Humor auf. Zu einem Foto der "Express"-Titelseite schrieb er: "Na toll. Da fliegen wir so früh aus dem 'Sommerhaus' und kriegen den Fluch trotzdem noch mit nach Hause."

Die beiden machten deutlich, dass sie weiterhin gut miteinander auskommen. © Instagram

Gleichzeitig machten beide deutlich, dass sie weiterhin gut miteinander auskommen. Sie würden noch gemeinsam am Tresen sitzen, lachen und sich gegenseitig den Rücken freihalten.

Shelly Braun will weiter ins Fernsehen

Für Braun könnte die TV-Karriere erst richtig beginnen. Die Teilnahme am "Sommerhaus" habe ihr Leben "um 180 Grad verändert". Sie werde häufig auf die Sendung angesprochen und habe sogar Fanpost bekommen. Weitere TV-Formate könne sie sich gut vorstellen.

Ob die beiden irgendwann gemeinsam bei "Prominent getrennt" auftreten, ist offen. Naseband ließ die Möglichkeit mit einem Lachen stehen: "Man weiß ja nie!"