Oberhaupt der katholischen Kirche: "Musikalisches Erbe überwindet Grenzen" - Anlass ist Sakralmusikfestival in Rom.

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Riccardo Muti und die Wiener Philharmoniker sind am Samstagvormittag von Papst Leo XIV. empfangen worden. Anlass ist ihre Teilnahme an dem am Samstag beginnenden internationalen Festival für sakrale Musik. Muti dirigiert die Wiener Philharmoniker bei dem Eröffnungskonzert am Samstag um 21 Uhr in der Papstbasilika St. Paul vor den Mauern.

Im Gespräch mit den Wiener Philharmonikern würdigte der Papst Wien als Stadt, "die wie kaum eine andere tief mit der Geschichte der europäischen Musik verbunden ist". "Die Namen Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Bruckner und viele andere erinnern uns an ein musikalisches Erbe, das Grenzen überwindet und zum gemeinsamen geistigen Besitz der Menschheit geworden ist", erklärte der Papst.

Papst Leo XIV. © IMAGO/Catholicpressphoto

"Wiener Philharmoniker sind Träger und Hüter eines großartigen Erbes"

"Die Wiener Philharmoniker sind in besonderer Weise Träger und Hüter dieses großartigen Erbes. Ihre Aufgabe besteht jedoch nicht bloß darin, die Meisterwerke vergangener Jahrhunderte lebendig bleiben zu lassen. Indem Sie diese Werke immer wieder neu zum Leben erwecken, ermöglichen Sie auch den Menschen unserer Zeit, an diesem erhabenen Erlebnis der Schönheit teilzuhaben", erklärte Leo XIV.

Der Papst betonte die Bedeutung der Musik, die tiefere Dimension erschließe. "Wenn wir ein Orchester betrachten, können wir darin auch ein schönes Gleichnis für die Menschheitsfamilie erkennen. Jedes Instrument hat seinen eigenen Klang, seine eigene besondere Ausdruckskraft und seine unverwechselbare Rolle. Keines kann das andere einfach ersetzen. Doch das musikalische Kunstwerk entsteht erst dann, wenn die vielen Stimmen eine gemeinsame Harmonie finden. Dies erfordert mehr als nur perfekte Technik. Es erfordert auch die Fähigkeit zuzuhören und den eigenen Beitrag demütig in den Dienst des Ganzen zu stellen", betonte der Papst.

Wiener Philharmoniker © APA/DIETER NAGL

"In einer Zeit, die von Kriegen und Konflikten, von Misstrauen und sozialen Spannungen geprägt ist, erinnert uns die Musik daran, dass die Menschen nicht dazu bestimmt sind, im konkurrierenden Gegeneinander zu verbleiben. Sie lehrt uns, einander zuzuhören, aufeinander zu achten und gemeinsam nach einer harmonischen Ordnung zu streben, in der alle ihren Platz finden können. Musik ist dann eine Sprache, die Menschen verschiedener Nationen, Kulturen und Religionen erreicht und verbindet. Wie der Friede ist auch wahre Kunst letztlich ein Geschenk, das es zu teilen gilt, um die Herzen zu verwandeln", erklärte der Papst.

Muti steht erstmals seit 22 Jahren wieder beim Festival am Dirigentenpult

Für Muti und die Wiener Philharmoniker ist es eine Rückkehr zu jenem Festival, mit dem man eng verbunden ist. Muti steht hier erstmals seit 22 Jahren wieder am Dirigentenpult. Bereits 2004 hatte er dort die Wiener Philharmoniker dirigiert. Für das diesjährige Eröffnungskonzert haben Muti und das Orchester ein ausschließlich Mozart gewidmetes Programm zusammengestellt. Auf dem Spielplan stehen die feierliche Krönungsmesse KV 317 und das Werk "Ave verum corpus" KV 618.

Als Solisten treten die Sopranistin Rosa Feola, die Mezzosopranistin Nina van Essen, der Tenor Giovanni Sala und der österreichische Bass Alexander Grassauer auf. Begleitet werden sie vom Chor der Kathedrale von Siena "Guido Chigi Saracini" unter der Leitung von Lorenzo Donati. Die Musikkapelle der vatikanischen Gendarmerie wird unter der Leitung von Stefano Iannilli die päpstliche Hymne spielen.

Premierenfeier von Aida bei den Salzburger Festspielen 2017 in der Alten Residenz Salzburg Foto: Neumayr/MMV 6.8.2017 Riccardo Muti © Copyright by: FRANZ NEUMAYR Pres

Muti ist kürzlich mit den Wiener Philharmonikern von einer 17-tägigen Tournee durch Japan zurückgekehrt. Den Höhepunkt bildete Bruckners 8. Symphonie, die anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Suntory Hall in Tokio aufgeführt wurde, die eine Partnerschaft mit dem Wiener Musikverein verbindet.

Das Sakralmusikfestival findet nun bis 24. November in den wichtigsten Papstbasiliken und Kirchen Roms sowie im Vatikan statt. Zur Jubiläumsausgabe werden renommierte internationale Orchester, Solisten und Chöre erwartet. Veranstalter ist die Stiftung Pro Musica e Arte Sacra unter dem Vorsitz ihres Gründers Hans-Albert Courtial. Die diesjährige Ausgabe steht im Zeichen zweier Jubiläen: des 400. Jahrestags der Weihe des Petersdoms und des 800. Todestags des heiligen Franz von Assisi. Zugleich will das Festival mit Musik und sakraler Kunst ein Zeichen für den Frieden setzen. Die Stiftung unterstützt mit den Einnahmen und Spenden auch die Restaurierung sakraler Kunstwerke und historischer Kirchenräume.